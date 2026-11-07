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"Сельдь под снегом": необычный салат с яблоками и плавленым сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
243
"Сельдь под снегом": необычный салат с яблоками и плавленым сыром
Рецепт салата "Сельдь под снегом". Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Салат "Селедка под снегом" – интересная альтернатива привычным закускам с соленой рыбой. Его готовят слоями из селедки, маринованного лука, свежих яблок, яиц и плавленых сырков. Особенность блюда – верхний слой из натертых яичных белков, который напоминает пушистый снег. Перед подачей салат нужно хорошо охладить, чтобы слои пропитались майонезом и держали форму.

Идея приготовления салата "Селедка под снегом" опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

''Сельдь под снегом'': необычный салат с яблоками и плавленым сыром

Рецепт салата "Селедка под снегом". Источник: Скриншот поста на странице anna zelenska в Instagram

Ингредиенты:

  • Селедка – 350 г
  • Маринованный лук – 1 шт.
  • Яблоки – 2 шт.
  • Яйца – 5 шт.
  • Плавленые сырки – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Лимонный сок – для яблок

Способ приготовления:

''Сельдь под снегом'': необычный салат с яблоками и плавленым сыром

Выкладываем салат слоями. Источник: Скриншот поста на странице anna zelenska в Instagram

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1. Очистите сельдь от костей и кожи, а филе нарежьте небольшими кусочками. Выложите первым слоем на тарелку. Для удобства можно воспользоваться разъемным кулинарным кольцом.

2. Сверху равномерно распределите маринованный лук и смажьте небольшим количеством майонеза.

''Сельдь под снегом'': необычный салат с яблоками и плавленым сыром

Добавляем яблоки. Источник: Скриншот поста на странице anna zelenska в Instagram

3. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Выложите следующим слоем.

4. Яйца заранее сварите вкрутую и охладите. Отделите белки от желтков. Желтки натрите на терке, выложите поверх яблок и покройте майонезом.

''Сельдь под снегом'': необычный салат с яблоками и плавленым сыром

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице anna zelenska в Instagram

5. Плавленые сырки натрите на крупной терке и распределите следующим слоем. Добавьте еще немного майонеза.

6. Яичные белки натрите на мелкой или средней терке и щедро покройте ими верх салата.

''Сельдь под снегом'': необычный салат с яблоками и плавленым сыром

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице anna zelenska в Instagram

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