''Сельдь под снегом'': необычный салат с яблоками и плавленым сыром

Салат "Селедка под снегом" – интересная альтернатива привычным закускам с соленой рыбой. Его готовят слоями из селедки, маринованного лука, свежих яблок, яиц и плавленых сырков. Особенность блюда – верхний слой из натертых яичных белков, который напоминает пушистый снег. Перед подачей салат нужно хорошо охладить, чтобы слои пропитались майонезом и держали форму.

Идея приготовления салата "Селедка под снегом" опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

Селедка – 350 г

Маринованный лук – 1 шт.

Яблоки – 2 шт.

Яйца – 5 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Майонез – по вкусу

Лимонный сок – для яблок

Способ приготовления:

1. Очистите сельдь от костей и кожи, а филе нарежьте небольшими кусочками. Выложите первым слоем на тарелку. Для удобства можно воспользоваться разъемным кулинарным кольцом.

2. Сверху равномерно распределите маринованный лук и смажьте небольшим количеством майонеза.

3. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Выложите следующим слоем.

4. Яйца заранее сварите вкрутую и охладите. Отделите белки от желтков. Желтки натрите на терке, выложите поверх яблок и покройте майонезом.

5. Плавленые сырки натрите на крупной терке и распределите следующим слоем. Добавьте еще немного майонеза.

6. Яичные белки натрите на мелкой или средней терке и щедро покройте ими верх салата.

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