"Сельдь под снегом": необычный салат с яблоками и плавленым сыром
Салат "Селедка под снегом" – интересная альтернатива привычным закускам с соленой рыбой. Его готовят слоями из селедки, маринованного лука, свежих яблок, яиц и плавленых сырков. Особенность блюда – верхний слой из натертых яичных белков, который напоминает пушистый снег. Перед подачей салат нужно хорошо охладить, чтобы слои пропитались майонезом и держали форму.
Идея приготовления салата "Селедка под снегом" опубликована на странице anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- Селедка – 350 г
- Маринованный лук – 1 шт.
- Яблоки – 2 шт.
- Яйца – 5 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Лимонный сок – для яблок
Способ приготовления:
1. Очистите сельдь от костей и кожи, а филе нарежьте небольшими кусочками. Выложите первым слоем на тарелку. Для удобства можно воспользоваться разъемным кулинарным кольцом.
2. Сверху равномерно распределите маринованный лук и смажьте небольшим количеством майонеза.
3. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Выложите следующим слоем.
4. Яйца заранее сварите вкрутую и охладите. Отделите белки от желтков. Желтки натрите на терке, выложите поверх яблок и покройте майонезом.
5. Плавленые сырки натрите на крупной терке и распределите следующим слоем. Добавьте еще немного майонеза.
6. Яичные белки натрите на мелкой или средней терке и щедро покройте ими верх салата.
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