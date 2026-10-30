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Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
66
Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом
Как вкусно приготовить печень с яблоками. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриная печень с карамелизированными яблоками – интересный вариант блюда для обеда или ужина. Перед жаркой печень вымачивают в молоке, а затем обваливают в муке с мускатным орехом и готовят до золотистой корочки. Отдельно обжаривают яблоки с луком и сахаром на сливочном масле. В конце все ингредиенты соединяют и тушат еще несколько минут, чтобы вкусы хорошо смешались.

Идея приготовления нежной печени с карамелизированными яблоками опубликована на странице ivanka.family в Instagram.

Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом

Как вкусно приготовить печень с яблоками. Источник: Скриншот поста на странице ivanka.family в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Молоко – 200 мл.
  • Мука – 100 г
  • Мускатный орех – ⅓ ч.л.
  • Яблоки – 2-3 шт.
  • Лук – 1 крупная
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Масло – для жарки
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом

Замачиваем печень. Источник: Скриншот поста на странице ivanka.family в Instagram

1. Промойте куриную печень, удалите пленки и лишние прожилки. Выложите в миску, залейте молоком и оставьте на 30 минут. После этого слейте жидкость.

2. Смешайте муку с мускатным орехом. Печень посолите, поперчите и обваляйте в этой смеси со всех сторон.

Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом

Выкладываем лук и яблоки на сковороду. Источник: Скриншот поста на странице ivanka.family в Instagram

3. Разогрейте на сковороде масло и выложите кусочки печени. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Чтобы кусочки равномерно приготовились, не выкладывайте их слишком плотно.

Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом

Все перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице ivanka.family в Instagram

4. Яблоки нарежьте дольками или небольшими кусочками, а лук – полукольцами.

5. На другой сковороде растопите сливочное масло, добавьте лук, яблоки и сахар. Обжаривайте на умеренном огне, пока фрукты не станут мягкими, а лук не приобретет золотистый оттенок.

Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом

Готовая печень. Источник: Скриншот поста на странице ivanka.family в Instagram

6. Соедините ингредиенты. Переложите готовые яблоки и лук к печени. Осторожно перемешайте и тушите на маленьком огне еще примерно 5 минут до полной готовности печени.

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