Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом

Куриная печень с карамелизированными яблоками – интересный вариант блюда для обеда или ужина. Перед жаркой печень вымачивают в молоке, а затем обваливают в муке с мускатным орехом и готовят до золотистой корочки. Отдельно обжаривают яблоки с луком и сахаром на сливочном масле. В конце все ингредиенты соединяют и тушат еще несколько минут, чтобы вкусы хорошо смешались.

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Идея приготовления нежной печени с карамелизированными яблоками опубликована на странице ivanka.family в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Молоко – 200 мл.

Мука – 100 г

Мускатный орех – ⅓ ч.л.

Яблоки – 2-3 шт.

Лук – 1 крупная

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 2 ст.л.

Масло – для жарки

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промойте куриную печень, удалите пленки и лишние прожилки. Выложите в миску, залейте молоком и оставьте на 30 минут. После этого слейте жидкость.

2. Смешайте муку с мускатным орехом. Печень посолите, поперчите и обваляйте в этой смеси со всех сторон.

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3. Разогрейте на сковороде масло и выложите кусочки печени. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Чтобы кусочки равномерно приготовились, не выкладывайте их слишком плотно.

4. Яблоки нарежьте дольками или небольшими кусочками, а лук – полукольцами.

5. На другой сковороде растопите сливочное масло, добавьте лук, яблоки и сахар. Обжаривайте на умеренном огне, пока фрукты не станут мягкими, а лук не приобретет золотистый оттенок.

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6. Соедините ингредиенты. Переложите готовые яблоки и лук к печени. Осторожно перемешайте и тушите на маленьком огне еще примерно 5 минут до полной готовности печени.

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