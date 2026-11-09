Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов

Из куриной печени можно приготовить не только паштет или котлеты, но и сытный пирог с вареными яйцами и овощами. Для этого рецепта печень сначала отваривают, а затем соединяют с обжаренными морковью и луком, сырыми яйцами и небольшим количеством сливок. Начинку выкладывают в форму слоями, добавляя кусочки вареных яиц. Пирог запекают в духовке, а перед нарезкой обязательно охлаждают.

Идея приготовления сытного печеночного пирога опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Морковь – 1-2 средние шт.

Лук – 1-2 средние шт.

Вареные яйца – 2-3 шт.

Сырые яйца – 3 шт.

Сливки, сметана или молоко – 30-40 мл.

Твердый сыр – 70-100 г

Масло – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Сванская соль – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить овощи. Морковь нарезать небольшими брусочками, а лук – кубиками. На сковороде разогреть масло, выложить овощи и обжарить до мягкости.

2. Куриную печень отварить в подсоленной воде до готовности, затем охладить и нарезать небольшими кусочками. Переложить ее в глубокую миску, добавить обжаренные морковь и лук, сырые яйца, сливки, сметану или молоко.

3. Всыпать соль, черный перец и сванскую соль. Добавить измельченную зелень и натертый твердый сыр, после чего тщательно перемешать.

4. Форму для запекания застелить пергаментом. Выложить часть печеночной массы, сверху распределить нарезанные кусочками вареные яйца.

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5. Затем добавить еще один слой печеночной смеси и оставшиеся яйца. Сверху посыпать натертым сыром. Его можно не добавлять, если хочется приготовить блюдо без сырной корочки.

6. Поставить форму в разогретую до 180 °C духовку и запекать примерно 35-40 минут. Готовый пирог оставить до полного остывания и только после этого нарезать порционными кусочками.

7. Подавать блюдо можно с хлебом, свежими овощами или любимым соусом. Печеночный пирог подойдет как для обычного семейного обеда, так и для праздничного стола.

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