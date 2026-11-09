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Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
1,4 т.
Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов
Рецепт сытного печеночного пирога на обед. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Из куриной печени можно приготовить не только паштет или котлеты, но и сытный пирог с вареными яйцами и овощами. Для этого рецепта печень сначала отваривают, а затем соединяют с обжаренными морковью и луком, сырыми яйцами и небольшим количеством сливок. Начинку выкладывают в форму слоями, добавляя кусочки вареных яиц. Пирог запекают в духовке, а перед нарезкой обязательно охлаждают.

Идея приготовления сытного печеночного пирога опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов

Рецепт печеночного пирога. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Морковь – 1-2 средние шт.
  • Лук – 1-2 средние шт.
  • Вареные яйца – 2-3 шт.
  • Сырые яйца – 3 шт.
  • Сливки, сметана или молоко – 30-40 мл.
  • Твердый сыр – 70-100 г
  • Масло – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Сванская соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
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Способ приготовления:

Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов

Нарезаем печень. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

1. Сначала нужно подготовить овощи. Морковь нарезать небольшими брусочками, а лук – кубиками. На сковороде разогреть масло, выложить овощи и обжарить до мягкости.

2. Куриную печень отварить в подсоленной воде до готовности, затем охладить и нарезать небольшими кусочками. Переложить ее в глубокую миску, добавить обжаренные морковь и лук, сырые яйца, сливки, сметану или молоко.

Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов

К яичной массе добавляем зажарку. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

3. Всыпать соль, черный перец и сванскую соль. Добавить измельченную зелень и натертый твердый сыр, после чего тщательно перемешать.

4. Форму для запекания застелить пергаментом. Выложить часть печеночной массы, сверху распределить нарезанные кусочками вареные яйца.

Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов

Выкладываем печеночную массу в форму. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

5. Затем добавить еще один слой печеночной смеси и оставшиеся яйца. Сверху посыпать натертым сыром. Его можно не добавлять, если хочется приготовить блюдо без сырной корочки.

6. Поставить форму в разогретую до 180 °C духовку и запекать примерно 35-40 минут. Готовый пирог оставить до полного остывания и только после этого нарезать порционными кусочками.

Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов

Готовый пирог. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

7. Подавать блюдо можно с хлебом, свежими овощами или любимым соусом. Печеночный пирог подойдет как для обычного семейного обеда, так и для праздничного стола.

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