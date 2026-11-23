Печеночный рулет с вкусной начинкой: рецепт закуски для праздничного стола
Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, торта, намазок, отбивных. Еще печень можно вкусно пожарить, стушить с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из печени, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
Для печеночной основы:
- куриная печень – 600 г
- молоко – 250 мл
- мука – 3 ст. л. с горкой
- яйца – 2 шт.
- масло – 3 ст. л.
- соль и специи – по вкусу
Для начинки:
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- майонез
Способ приготовления:
1. Печень промыть и измельчить блендером. Добавить молоко, яйца, муку, масло, соль и любимые специи. Еще раз хорошо взбить до однородной массы.
2. Противень застелить пергаментом (лучше взять силиконизированный или смазать маслом) и вылить печеночную массу ровным слоем. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 15 минут.
3. Для начинки: лук нарезать, морковь натереть. Обжарить все до готовности. Добавить натертые плавленые сырки, майонез и перемешать.
4. Готовую печеночную основу разделить на две части. Выложить начинку, равномерно распределить и аккуратно свернуть 2 рулета. Дать рулетам немного остыть и стабилизироваться, после чего нарезать порционными кусочками.
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