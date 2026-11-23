Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, торта, намазок, отбивных. Еще печень можно вкусно пожарить, стушить с овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из печени, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Для печеночной основы:

куриная печень – 600 г

молоко – 250 мл

мука – 3 ст. л. с горкой

яйца – 2 шт.

масло – 3 ст. л.

соль и специи – по вкусу

Для начинки:

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

майонез

Способ приготовления:

1. Печень промыть и измельчить блендером. Добавить молоко, яйца, муку, масло, соль и любимые специи. Еще раз хорошо взбить до однородной массы.

2. Противень застелить пергаментом (лучше взять силиконизированный или смазать маслом) и вылить печеночную массу ровным слоем. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 15 минут.

3. Для начинки: лук нарезать, морковь натереть. Обжарить все до готовности. Добавить натертые плавленые сырки, майонез и перемешать.

4. Готовую печеночную основу разделить на две части. Выложить начинку, равномерно распределить и аккуратно свернуть 2 рулета. Дать рулетам немного остыть и стабилизироваться, после чего нарезать порционными кусочками.

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