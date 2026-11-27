Печеночный торт можно приготовить не только с овощной начинкой, но и с обжаренными грибами и необычным сырным соусом. Основу блюда составляют тонкие блины из печеночного теста, между которыми чередуются овощная начинка и соус с плавленым сыром, пармезаном и чесноком. Именно сочетание этих ингредиентов делает вкус закуски насыщенным и выразительным. Такой торт можно подать к семейному обеду или поставить на праздничный стол.

Идея приготовления домашнего печеночного торта с вкусным соусом опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты для печеночных блинов:

Печень – 600-700 г

Лук – 1 средн

Яйца – 2 шт.

Молоко – 150 мл.

Мука – 100-150 г

Соль – 0,5 ч.л.

Черный перец – 0,5 ч.л.

Масло – для жарки

Для начинки:

Грибы – 500-600 г

Лук – 2-3 шт.

Морковь – 1 средняя

Соль и перец – по вкусу

Лавровый лист – по желанию

Масло – для жарки

Для соуса:

Майонез – 100 г

Плавленый сыр – 1 шт.

Пармезан или другой твердый сыр – 50 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень промойте, при необходимости очистите от пленок и прожилок. Нарежьте кусочками и перекрутите через мясорубку вместе с одной луковицей. Также можно измельчить ингредиенты с помощью блендера.

2. К печеночной массе добавьте яйца, соль, черный перец и молоко. Перемешайте, постепенно всыпьте муку и вымешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть похоже на массу для обычных блинов. Если оно получилось слишком густым, добавьте немного молока.

3. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и жарьте тонкие печеночные блины с обеих сторон до готовности. Готовые блины переложите на тарелку и оставьте остывать.

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4. Для начинки нарежьте грибы небольшими кусочками. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки. Отдельно измельчите лук, натрите морковь и обжарьте овощи до мягкости.

5. Добавьте грибы к луку с морковью, посолите и поперчите. По желанию положите лавровый лист. Перемешайте и готовьте все вместе еще примерно 5 минут. Затем уберите лавровый лист и дайте начинке остыть.

6. Для соуса натрите плавленый и твердый сыр на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте все с майонезом, добавьте соль и черный перец. Тщательно перемешайте до однородности.

7. Начните собирать торт. На тарелку положите печеночный блинчик, смажьте его сырным соусом и равномерно распределите часть грибной начинки. Накройте следующим блинчиком и повторите слои.

8. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Верхний блинчик смажьте соусом и украсьте измельченным зеленым луком.

9. Готовый печеночный торт поставьте в холодильник, чтобы слои пропитались соусом и закуска хорошо держала форму. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

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