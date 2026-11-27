Печеночный торт, который станет украшением праздничного стола: секрет в сырном соусе
Печеночный торт можно приготовить не только с овощной начинкой, но и с обжаренными грибами и необычным сырным соусом. Основу блюда составляют тонкие блины из печеночного теста, между которыми чередуются овощная начинка и соус с плавленым сыром, пармезаном и чесноком. Именно сочетание этих ингредиентов делает вкус закуски насыщенным и выразительным. Такой торт можно подать к семейному обеду или поставить на праздничный стол.
Идея приготовления домашнего печеночного торта с вкусным соусом опубликована на странице mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты для печеночных блинов:
- Печень – 600-700 г
- Лук – 1 средн
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 150 мл.
- Мука – 100-150 г
- Соль – 0,5 ч.л.
- Черный перец – 0,5 ч.л.
- Масло – для жарки
Для начинки:
- Грибы – 500-600 г
- Лук – 2-3 шт.
- Морковь – 1 средняя
- Соль и перец – по вкусу
- Лавровый лист – по желанию
- Масло – для жарки
Для соуса:
- Майонез – 100 г
- Плавленый сыр – 1 шт.
- Пармезан или другой твердый сыр – 50 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень промойте, при необходимости очистите от пленок и прожилок. Нарежьте кусочками и перекрутите через мясорубку вместе с одной луковицей. Также можно измельчить ингредиенты с помощью блендера.
2. К печеночной массе добавьте яйца, соль, черный перец и молоко. Перемешайте, постепенно всыпьте муку и вымешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть похоже на массу для обычных блинов. Если оно получилось слишком густым, добавьте немного молока.
3. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и жарьте тонкие печеночные блины с обеих сторон до готовности. Готовые блины переложите на тарелку и оставьте остывать.
4. Для начинки нарежьте грибы небольшими кусочками. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки. Отдельно измельчите лук, натрите морковь и обжарьте овощи до мягкости.
5. Добавьте грибы к луку с морковью, посолите и поперчите. По желанию положите лавровый лист. Перемешайте и готовьте все вместе еще примерно 5 минут. Затем уберите лавровый лист и дайте начинке остыть.
6. Для соуса натрите плавленый и твердый сыр на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте все с майонезом, добавьте соль и черный перец. Тщательно перемешайте до однородности.
7. Начните собирать торт. На тарелку положите печеночный блинчик, смажьте его сырным соусом и равномерно распределите часть грибной начинки. Накройте следующим блинчиком и повторите слои.
8. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Верхний блинчик смажьте соусом и украсьте измельченным зеленым луком.
9. Готовый печеночный торт поставьте в холодильник, чтобы слои пропитались соусом и закуска хорошо держала форму. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.
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