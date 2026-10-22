Перец по-грузински в банках: готовим ароматную закуску к мясу
Сладкий перец на зиму можно приготовить с чесноком, петрушкой и грузинской смесью специй хмели-сунели. Овощи сначала оставляют на час, чтобы они пустили сок, а затем тушат без добавления воды. Благодаря этому перец приобретает насыщенный вкус и аромат специй. Такую закуску можно подавать к картофелю, мясу или свежему хлебу.
Идея приготовления пикантной закуски из болгарского перца опубликована на странице f o o d b y y u l i a в Instagram.
Ингредиенты:
- Сладкий перец – 1 кг.
- Чеснок – 1 головка
- Петрушка – небольшой пучок
- Хмели-сунели – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Масло – 4 ст.л.
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сладкий перец помойте, удалите плодоножки и семена. Нарежьте крупными кусочками, чтобы во время тушения они не потеряли форму.
2. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Петрушку мелко нарежьте.
3. Выложите перец в кастрюлю. Добавьте чеснок, петрушку, хмели-сунели, соль, сахар, черный перец, уксус и масло.
4. Тщательно перемешайте и оставьте на 1 час, чтобы овощи пустили сок.
5. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и накройте крышкой. Воду добавлять не нужно, поскольку перец должен выделить собственный сок.
6. После закипания тушите овощи 20-25 минут, время от времени осторожно перемешивая. Следите, чтобы кусочки стали мягкими, но не разварились.
7. Горячий перец вместе с соком разложите в подготовленные банки и закройте крышками.
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