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Перец по-грузински в банках: готовим ароматную закуску к мясу

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
6
Перец по-грузински в банках: готовим ароматную закуску к мясу
Рецепт пикантной закуски из болгарского перца. Источник: Создано с помощью ИИ

Сладкий перец на зиму можно приготовить с чесноком, петрушкой и грузинской смесью специй хмели-сунели. Овощи сначала оставляют на час, чтобы они пустили сок, а затем тушат без добавления воды. Благодаря этому перец приобретает насыщенный вкус и аромат специй. Такую закуску можно подавать к картофелю, мясу или свежему хлебу.

Идея приготовления пикантной закуски из болгарского перца опубликована на странице f o o d b y y u l i a в Instagram.

Перец по-грузински в банках: готовим ароматную закуску к мясу

Рецепт закуски из болгарского перца. Источник: Скриншот поста на странице f o o d b y y u l i a в Instagram

Ингредиенты:

  • Сладкий перец – 1 кг.
  • Чеснок – 1 головка
  • Петрушка – небольшой пучок
  • Хмели-сунели – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Масло – 4 ст.л.
  • Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

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Перец по-грузински в банках: готовим ароматную закуску к мясу

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице f o o d b y y u l i a в Instagram

1. Сладкий перец помойте, удалите плодоножки и семена. Нарежьте крупными кусочками, чтобы во время тушения они не потеряли форму.

2. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Петрушку мелко нарежьте.

3. Выложите перец в кастрюлю. Добавьте чеснок, петрушку, хмели-сунели, соль, сахар, черный перец, уксус и масло.

4. Тщательно перемешайте и оставьте на 1 час, чтобы овощи пустили сок.

Перец по-грузински в банках: готовим ароматную закуску к мясу

Подача закуски. Источник: Скриншот поста на странице f o o d b y y u l i a в Instagram

5. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и накройте крышкой. Воду добавлять не нужно, поскольку перец должен выделить собственный сок.

6. После закипания тушите овощи 20-25 минут, время от времени осторожно перемешивая. Следите, чтобы кусочки стали мягкими, но не разварились.

7. Горячий перец вместе с соком разложите в подготовленные банки и закройте крышками.

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