Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот
Сладкий перец на зиму можно заготовить не только в томатном соусе или классическом маринаде, но и с горчицей, чесноком и ароматными специями. Благодаря сочетанию яблочного уксуса, масла, куркумы и двух видов горчицы заливка приобретает насыщенный вкус и приятную пикантность. Перец нарезают крупными кусочками, проваривают в маринаде и раскладывают в стерилизованные банки. Такая заготовка может дополнить мясные блюда, гарниры или домашний обед.
Идея приготовления сладкого маринованного перца опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- Сладкий перец без семян – 2 кг.
- Вода – 300 мл.
- Сахар – 150 г
- Соль – 2 ст. л. без горки
- Масло – 250 мл.
- Яблочный уксус – 200 г
- Горчица в зернах – 2 ст.л.
- Мягкая и американская горчица – 200 г
- Чеснок – 40 г
- Куркума – 2 ч.л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Душистый перец горошком – 15 шт.
Способ приготовления:
1. Сладкий перец помойте, удалите плодоножки и семена. Нарежьте крупными кусочками произвольной формы.
2. В большой кастрюле смешайте воду, масло, яблочный уксус, сахар и соль. Добавьте горчицу в зернах, мягкую и американскую горчицу, измельченный чеснок, куркуму, лавровый лист и душистый перец. Тщательно перемешайте.
3. Поставьте маринад на огонь и доведите до кипения. Частями добавляйте нарезанный перец, чтобы все кусочки равномерно погружались в соус.
4. После повторного закипания варите перец 12-15 минут. Следите, чтобы кусочки пропитались маринадом, но не потеряли форму.
5. Горячий перец разложите в подготовленные стерилизованные банки. Залейте маринадом до самого верха, чтобы он покрывал кусочки, и плотно закройте крышками.
6. Оставьте банки остывать при комнатной температуре, не укутывая их.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.