Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот

Сладкий перец на зиму можно заготовить не только в томатном соусе или классическом маринаде, но и с горчицей, чесноком и ароматными специями. Благодаря сочетанию яблочного уксуса, масла, куркумы и двух видов горчицы заливка приобретает насыщенный вкус и приятную пикантность. Перец нарезают крупными кусочками, проваривают в маринаде и раскладывают в стерилизованные банки. Такая заготовка может дополнить мясные блюда, гарниры или домашний обед.

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Идея приготовления сладкого маринованного перца опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

Сладкий перец без семян – 2 кг.

Вода – 300 мл.

Сахар – 150 г

Соль – 2 ст. л. без горки

Масло – 250 мл.

Яблочный уксус – 200 г

Горчица в зернах – 2 ст.л.

Мягкая и американская горчица – 200 г

Чеснок – 40 г

Куркума – 2 ч.л.

Лавровый лист – 3 шт.

Душистый перец горошком – 15 шт.

Способ приготовления:

1. Сладкий перец помойте, удалите плодоножки и семена. Нарежьте крупными кусочками произвольной формы.

2. В большой кастрюле смешайте воду, масло, яблочный уксус, сахар и соль. Добавьте горчицу в зернах, мягкую и американскую горчицу, измельченный чеснок, куркуму, лавровый лист и душистый перец. Тщательно перемешайте.

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3. Поставьте маринад на огонь и доведите до кипения. Частями добавляйте нарезанный перец, чтобы все кусочки равномерно погружались в соус.

4. После повторного закипания варите перец 12-15 минут. Следите, чтобы кусочки пропитались маринадом, но не потеряли форму.

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5. Горячий перец разложите в подготовленные стерилизованные банки. Залейте маринадом до самого верха, чтобы он покрывал кусочки, и плотно закройте крышками.

6. Оставьте банки остывать при комнатной температуре, не укутывая их.

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