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Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
72
Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот
Как вкусно закрыть перец. Источник: Создано с помощью ИИ

Сладкий перец на зиму можно заготовить не только в томатном соусе или классическом маринаде, но и с горчицей, чесноком и ароматными специями. Благодаря сочетанию яблочного уксуса, масла, куркумы и двух видов горчицы заливка приобретает насыщенный вкус и приятную пикантность. Перец нарезают крупными кусочками, проваривают в маринаде и раскладывают в стерилизованные банки. Такая заготовка может дополнить мясные блюда, гарниры или домашний обед.

Идея приготовления сладкого маринованного перца опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот

Как вкусно закрыть перец на зиму. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

Ингредиенты:

  • Сладкий перец без семян – 2 кг.
  • Вода – 300 мл.
  • Сахар – 150 г
  • Соль – 2 ст. л. без горки
  • Масло – 250 мл.
  • Яблочный уксус – 200 г
  • Горчица в зернах – 2 ст.л.
  • Мягкая и американская горчица – 200 г
  • Чеснок – 40 г
  • Куркума – 2 ч.л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Душистый перец горошком – 15 шт.
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Способ приготовления:

Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот

Готовим маринад. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

1. Сладкий перец помойте, удалите плодоножки и семена. Нарежьте крупными кусочками произвольной формы.

2. В большой кастрюле смешайте воду, масло, яблочный уксус, сахар и соль. Добавьте горчицу в зернах, мягкую и американскую горчицу, измельченный чеснок, куркуму, лавровый лист и душистый перец. Тщательно перемешайте.

Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот

Выкладываем перец в маринад. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

3. Поставьте маринад на огонь и доведите до кипения. Частями добавляйте нарезанный перец, чтобы все кусочки равномерно погружались в соус.

Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот

Выкладываем перец в банки. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

4. После повторного закипания варите перец 12-15 минут. Следите, чтобы кусочки пропитались маринадом, но не потеряли форму.

5. Горячий перец разложите в подготовленные стерилизованные банки. Залейте маринадом до самого верха, чтобы он покрывал кусочки, и плотно закройте крышками.

Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

6. Оставьте банки остывать при комнатной температуре, не укутывая их.

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