Пицца ''Минутка'' без дрожжей: тесто готовится за несколько минут

Пиццу можно приготовить без дрожжей и длительного замешивания теста. Для основы достаточно смешать майонез, сметану, яйца, муку и разрыхлитель. Такое тесто получается жидким, поэтому его не нужно раскатывать или оставлять подходить. Для начинки подойдут колбаски, помидоры черри и сыр, а сама пицца запекается в духовке примерно 20 минут.

Идея приготовления ленивой бездрожжевой пиццы опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для теста:

Майонез – 5 ст.л.

Сметана – 5 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Мука – 9 ст. л.

Для начинки:

Колбаски – по вкусу

Помидоры черри – по вкусу

Твердый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокую миску выложите майонез и сметану. Добавьте яйца и перемешайте венчиком до однородности.

2. Всыпьте муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков. Оно должно быть жидким, поэтому замешивать его руками не нужно.

3. Подготовьте начинку. Колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками, помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Сыр натрите на терке.

4. Форму для запекания застелите пергаментом. Вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности.

5. Сверху выложите колбаски и помидоры, а затем посыпьте все тертым сыром.

6. Поставьте пиццу в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20 минут. Готовность проверяйте по румяной корочке и пропеченной основе.

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