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Пицца "Минутка" без дрожжей: тесто готовится за несколько минут

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
69
Пицца "Минутка" без дрожжей: тесто готовится за несколько минут
Рецепт большой домашней пиццы. Источник: Создано с помощью ИИ

Пиццу можно приготовить без дрожжей и длительного замешивания теста. Для основы достаточно смешать майонез, сметану, яйца, муку и разрыхлитель. Такое тесто получается жидким, поэтому его не нужно раскатывать или оставлять подходить. Для начинки подойдут колбаски, помидоры черри и сыр, а сама пицца запекается в духовке примерно 20 минут.

Идея приготовления ленивой бездрожжевой пиццы опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Пицца ''Минутка'' без дрожжей: тесто готовится за несколько минут

Рецепт домашней бездрожжевой пиццы. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Майонез – 5 ст.л.
  • Сметана – 5 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • Мука – 9 ст. л.

Для начинки:

  • Колбаски – по вкусу
  • Помидоры черри – по вкусу
  • Твердый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

Пицца ''Минутка'' без дрожжей: тесто готовится за несколько минут

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

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1. В глубокую миску выложите майонез и сметану. Добавьте яйца и перемешайте венчиком до однородности.

2. Всыпьте муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков. Оно должно быть жидким, поэтому замешивать его руками не нужно.

Пицца ''Минутка'' без дрожжей: тесто готовится за несколько минут

Выкладываем начинку. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

3. Подготовьте начинку. Колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками, помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Сыр натрите на терке.

4. Форму для запекания застелите пергаментом. Вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности.

5. Сверху выложите колбаски и помидоры, а затем посыпьте все тертым сыром.

Пицца ''Минутка'' без дрожжей: тесто готовится за несколько минут

Готовая пицца. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

6. Поставьте пиццу в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20 минут. Готовность проверяйте по румяной корочке и пропеченной основе.

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