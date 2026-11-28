Пицца с грушей и горгонзолой: необычное сочетание сладкой начинки и пикантного сыра
Домашнюю пиццу можно приготовить не только с традиционными мясными или овощными начинками. Интересный вариант – сочетать сочную грушу, пикантную горгонзолу, орехи и немного меда. Основой для такой пиццы станет дрожжевое тесто, а вместо привычного томатного соуса используют сливочную смесь из крем-сыра и прованских трав. После выпекания начинка приобретает насыщенный вкус, в котором сочетаются сладкие и соленые нотки.
Идея приготовления пиццы с грушей и горгонзолой опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Теплая вода – 560 г
- Мука – 700 г
- Сухие дрожжи – 7 г
- Растительное масло – 10 г
- Соль – 16 г
- Сахар – 1 ч.л.
Для начинки:
- Груша – по вкусу
- Сыр горгонзола – по вкусу
- Орехи – по вкусу
- Мед – по вкусу
Для соуса:
- Сливочный сыр – 2 ст.л.
- Сливки 15% – 100 мл.
- Прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Всыпьте сухие дрожжи и сахар в теплую воду. Перемешайте и оставьте примерно на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.
2. Добавьте в дрожжевую смесь муку, растительное масло и соль. Замесите тесто. Оно будет немного липнуть к рукам, но дополнительно подсыпать муку не нужно.
3. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте как минимум на два часа. Для более выразительного вкуса можно поставить его в холодильник на ночь для медленной ферментации.
4. Для соуса смешайте крем-сыр со сливками и прованскими травами до однородной консистенции.
5. Рабочую поверхность присыпьте мукой или манкой. Выложите тесто на пергамент и сформируйте основу для пиццы.
6. Смажьте основу сливочным соусом. Грушу нарежьте тонкими ломтиками, горгонзолу распределите небольшими кусочками. Добавьте орехи.
7. Переложите пиццу вместе с пергаментом на противень и поставьте в духовку, разогретую до максимальной температуры. Выпекайте примерно 15 минут, ориентируясь на готовность теста.
8. Готовую пиццу полейте небольшим количеством меда и подавайте горячей.
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