Домашнюю пиццу можно приготовить не только с традиционными мясными или овощными начинками. Интересный вариант – сочетать сочную грушу, пикантную горгонзолу, орехи и немного меда. Основой для такой пиццы станет дрожжевое тесто, а вместо привычного томатного соуса используют сливочную смесь из крем-сыра и прованских трав. После выпекания начинка приобретает насыщенный вкус, в котором сочетаются сладкие и соленые нотки.

Идея приготовления пиццы с грушей и горгонзолой опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты для теста:

Теплая вода – 560 г

Мука – 700 г

Сухие дрожжи – 7 г

Растительное масло – 10 г

Соль – 16 г

Сахар – 1 ч.л.

Для начинки:

Груша – по вкусу

Сыр горгонзола – по вкусу

Орехи – по вкусу

Мед – по вкусу

Для соуса:

Сливочный сыр – 2 ст.л.

Сливки 15% – 100 мл.

Прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Всыпьте сухие дрожжи и сахар в теплую воду. Перемешайте и оставьте примерно на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.

2. Добавьте в дрожжевую смесь муку, растительное масло и соль. Замесите тесто. Оно будет немного липнуть к рукам, но дополнительно подсыпать муку не нужно.

3. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте как минимум на два часа. Для более выразительного вкуса можно поставить его в холодильник на ночь для медленной ферментации.

4. Для соуса смешайте крем-сыр со сливками и прованскими травами до однородной консистенции.

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5. Рабочую поверхность присыпьте мукой или манкой. Выложите тесто на пергамент и сформируйте основу для пиццы.

6. Смажьте основу сливочным соусом. Грушу нарежьте тонкими ломтиками, горгонзолу распределите небольшими кусочками. Добавьте орехи.

7. Переложите пиццу вместе с пергаментом на противень и поставьте в духовку, разогретую до максимальной температуры. Выпекайте примерно 15 минут, ориентируясь на готовность теста.

8. Готовую пиццу полейте небольшим количеством меда и подавайте горячей.

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