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Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
12
Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками
Рецепт пиццы из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Когда нет времени замешивать тесто и разогревать духовку, можно приготовить пиццу из обычного лаваша. Его нарезают кусочками, выкладывают на сковороду и заливают смесью яиц и молока. Для начинки подойдут сосиски, помидоры, сыр и кетчуп.

Идея приготовления ленивой пиццы из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками

Рецепт ленивой пиццы из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 лист
  • Яйца – 3-4 шт.
  • Молоко – 120 мл.
  • Сосиски – по вкусу
  • Твердый сыр – по вкусу
  • Помидоры – по вкусу
  • Кетчуп – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – для подачи
  • Масло – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

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Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками

Нарезаем лаваш. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

1. Лаваш нарежьте небольшими кусочками. Сковороду смажьте маслом и равномерно выложите на нее лаваш.

Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками

Добавляем заливку. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

2. Разбейте яйца в миску, добавьте соль и влейте молоко. Взбейте венчиком до однородности.

Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Залейте лаваш яично-молочной смесью, чтобы она равномерно распределилась между кусочками.

4. Сверху нанесите тонкий слой кетчупа. Помидоры и сосиски нарежьте, сыр натрите на терке. Разложите начинку поверх лаваша.

Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 7-10 минут. Яичная основа должна полностью схватиться, а сыр расплавиться. При необходимости немного увеличьте время приготовления.

6. Готовую пиццу посыпьте измельченной зеленью, нарежьте порционными кусочками и подавайте горячей.

Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками

Готовая пицца. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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