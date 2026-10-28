Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками
Когда нет времени замешивать тесто и разогревать духовку, можно приготовить пиццу из обычного лаваша. Его нарезают кусочками, выкладывают на сковороду и заливают смесью яиц и молока. Для начинки подойдут сосиски, помидоры, сыр и кетчуп.
Идея приготовления ленивой пиццы из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 лист
- Яйца – 3-4 шт.
- Молоко – 120 мл.
- Сосиски – по вкусу
- Твердый сыр – по вкусу
- Помидоры – по вкусу
- Кетчуп – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Зелень – для подачи
- Масло – для смазывания сковороды
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте небольшими кусочками. Сковороду смажьте маслом и равномерно выложите на нее лаваш.
2. Разбейте яйца в миску, добавьте соль и влейте молоко. Взбейте венчиком до однородности.
3. Залейте лаваш яично-молочной смесью, чтобы она равномерно распределилась между кусочками.
4. Сверху нанесите тонкий слой кетчупа. Помидоры и сосиски нарежьте, сыр натрите на терке. Разложите начинку поверх лаваша.
5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 7-10 минут. Яичная основа должна полностью схватиться, а сыр расплавиться. При необходимости немного увеличьте время приготовления.
6. Готовую пиццу посыпьте измельченной зеленью, нарежьте порционными кусочками и подавайте горячей.
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