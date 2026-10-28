Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками

Когда нет времени замешивать тесто и разогревать духовку, можно приготовить пиццу из обычного лаваша. Его нарезают кусочками, выкладывают на сковороду и заливают смесью яиц и молока. Для начинки подойдут сосиски, помидоры, сыр и кетчуп.

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Идея приготовления ленивой пиццы из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 лист

Яйца – 3-4 шт.

Молоко – 120 мл.

Сосиски – по вкусу

Твердый сыр – по вкусу

Помидоры – по вкусу

Кетчуп – по вкусу

Соль – по вкусу

Зелень – для подачи

Масло – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте небольшими кусочками. Сковороду смажьте маслом и равномерно выложите на нее лаваш.

2. Разбейте яйца в миску, добавьте соль и влейте молоко. Взбейте венчиком до однородности.

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3. Залейте лаваш яично-молочной смесью, чтобы она равномерно распределилась между кусочками.

4. Сверху нанесите тонкий слой кетчупа. Помидоры и сосиски нарежьте, сыр натрите на терке. Разложите начинку поверх лаваша.

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5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 7-10 минут. Яичная основа должна полностью схватиться, а сыр расплавиться. При необходимости немного увеличьте время приготовления.

6. Готовую пиццу посыпьте измельченной зеленью, нарежьте порционными кусочками и подавайте горячей.

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