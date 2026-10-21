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Простая домашняя пицца на дрожжевом тесте: добавьте много начинки и посыпьте сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
33
Простая домашняя пицца на дрожжевом тесте: добавьте много начинки и посыпьте сыром
Самый простой рецепт домашней пиццы. Источник: Создано с помощью ИИ

Домашнюю пиццу на толстом тесте можно приготовить из обычных продуктов, которые часто есть в холодильнике. Основа получается мягкой и воздушной, а начинка состоит из колбасы, ветчины, шампиньонов, помидоров и большого количества сыра. Рецепт подходит для большой пиццы на всю семью, которую можно подать на обед, ужин или во время встречи с друзьями.

Идея приготовления простой домашней пиццы опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Простая домашняя пицца на дрожжевом тесте: добавьте много начинки и посыпьте сыром

Простой рецепт домашней пиццы. Источник: Скриншот поста на странице yuliia.senych в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Теплая вода – 250 мл.
  • Мука – 500 г
  • Сухие дрожжи – 5 г или свежие – 15 г
  • Сахар – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло – 30 г

Для начинки:

  • Сальами – по вкусу
  • Ветчина – по вкусу
  • Помидоры – по вкусу
  • Твердый сыр – 400 г
  • Кетчуп – для основы
  • Майонез – по вкусу
  • Шампиньоны – 150 г
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Способ приготовления:

Простая домашняя пицца на дрожжевом тесте: добавьте много начинки и посыпьте сыром

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице yuliia.senych в Instagram

1. В слегка теплую воду добавить сахар, соль и дрожжи. Перемешать, чтобы ингредиенты растворились.

2. Просеять муку в большую миску, влить воду с дрожжами и масло. Замесить мягкое тесто, которое не должно слишком липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме.

3. Сальами и ветчину нарезать небольшими кусочками. Шампиньоны нарезать пластинками, помидоры – кружочками или дольками. Твердый сыр натереть на крупной терке.

Простая домашняя пицца на дрожжевом тесте: добавьте много начинки и посыпьте сыром

Выкладываем начинку. Источник: Скриншот поста на странице yuliia.senych в Instagram

4. Поднявшееся тесто обмять и раскатать в большой прямоугольник. Переложить на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный растительным маслом.

5. Смазать основу кетчупом. Равномерно выложить салями, ветчину, шампиньоны и помидоры. Сверху нанести майонез и щедро посыпать тертым сыром.

6. Поставить пиццу в разогретую до 180 °C духовку примерно на 45 минут. Ориентироваться на особенности духовки и готовность теста: основа должна пропечься, а сыр – расплавиться и подрумяниться.

Простая домашняя пицца на дрожжевом тесте: добавьте много начинки и посыпьте сыром

Готовая пицца. Источник: Скриншот поста на странице yuliia.senych в Instagram

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