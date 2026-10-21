Простая домашняя пицца на дрожжевом тесте: добавьте много начинки и посыпьте сыром

Домашнюю пиццу на толстом тесте можно приготовить из обычных продуктов, которые часто есть в холодильнике. Основа получается мягкой и воздушной, а начинка состоит из колбасы, ветчины, шампиньонов, помидоров и большого количества сыра. Рецепт подходит для большой пиццы на всю семью, которую можно подать на обед, ужин или во время встречи с друзьями.

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Идея приготовления простой домашней пиццы опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты для теста:

Теплая вода – 250 мл.

Мука – 500 г

Сухие дрожжи – 5 г или свежие – 15 г

Сахар – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло – 30 г

Для начинки:

Сальами – по вкусу

Ветчина – по вкусу

Помидоры – по вкусу

Твердый сыр – 400 г

Кетчуп – для основы

Майонез – по вкусу

Шампиньоны – 150 г

Способ приготовления:

1. В слегка теплую воду добавить сахар, соль и дрожжи. Перемешать, чтобы ингредиенты растворились.

2. Просеять муку в большую миску, влить воду с дрожжами и масло. Замесить мягкое тесто, которое не должно слишком липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме.

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3. Сальами и ветчину нарезать небольшими кусочками. Шампиньоны нарезать пластинками, помидоры – кружочками или дольками. Твердый сыр натереть на крупной терке.

4. Поднявшееся тесто обмять и раскатать в большой прямоугольник. Переложить на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный растительным маслом.

5. Смазать основу кетчупом. Равномерно выложить салями, ветчину, шампиньоны и помидоры. Сверху нанести майонез и щедро посыпать тертым сыром.

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6. Поставить пиццу в разогретую до 180 °C духовку примерно на 45 минут. Ориентироваться на особенности духовки и готовность теста: основа должна пропечься, а сыр – расплавиться и подрумяниться.

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