Простая домашняя пицца на дрожжевом тесте: добавьте много начинки и посыпьте сыром
Домашнюю пиццу на толстом тесте можно приготовить из обычных продуктов, которые часто есть в холодильнике. Основа получается мягкой и воздушной, а начинка состоит из колбасы, ветчины, шампиньонов, помидоров и большого количества сыра. Рецепт подходит для большой пиццы на всю семью, которую можно подать на обед, ужин или во время встречи с друзьями.
Идея приготовления простой домашней пиццы опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Теплая вода – 250 мл.
- Мука – 500 г
- Сухие дрожжи – 5 г или свежие – 15 г
- Сахар – 1,5 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло – 30 г
Для начинки:
- Сальами – по вкусу
- Ветчина – по вкусу
- Помидоры – по вкусу
- Твердый сыр – 400 г
- Кетчуп – для основы
- Майонез – по вкусу
- Шампиньоны – 150 г
Способ приготовления:
1. В слегка теплую воду добавить сахар, соль и дрожжи. Перемешать, чтобы ингредиенты растворились.
2. Просеять муку в большую миску, влить воду с дрожжами и масло. Замесить мягкое тесто, которое не должно слишком липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме.
3. Сальами и ветчину нарезать небольшими кусочками. Шампиньоны нарезать пластинками, помидоры – кружочками или дольками. Твердый сыр натереть на крупной терке.
4. Поднявшееся тесто обмять и раскатать в большой прямоугольник. Переложить на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный растительным маслом.
5. Смазать основу кетчупом. Равномерно выложить салями, ветчину, шампиньоны и помидоры. Сверху нанести майонез и щедро посыпать тертым сыром.
6. Поставить пиццу в разогретую до 180 °C духовку примерно на 45 минут. Ориентироваться на особенности духовки и готовность теста: основа должна пропечься, а сыр – расплавиться и подрумяниться.
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