Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и джемом

Слоеное тесто – лучший продукт для приготовления вкусной и быстрой пиццы, пирогов, а также слоек с разными начинками. Стоит отметить, что слоеное тесто очень просто готовится в домашних условиях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих слоек с сыром бри и ягодным джемом.

Ингредиенты:

Слоеное тесто без дрожжей – 0,5 кг

Сыр Briette 1 шт.

Густой джем

Желток для смазывания

Орехи и мед для подачи

Способ приготовления:

1. Пласт слоеного теста разрезаем на 4 прямоугольника.

2. Смазываем ложкой густого ягодного или фруктового джема. Любого, который больше нравится. Сыр Briette нарезаем тоненько и выкладываем сверху джема.

3. Сворачиваем слойки в рулет и разрезаем каждую пополам. Затем скручиваем в цветок. Выкладываем на противень, смазываем желтком, посыпаем орешками и выпекаем при 200 примерно 20 минут.

Главные истории дня

После выпекания по желанию немного поливаем медом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий