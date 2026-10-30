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Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и джемом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
48
Рецепт десерта
Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и джемом. Источник: Сгенерировано ИИ

Слоеное тесто – лучший продукт для приготовления вкусной и быстрой пиццы, пирогов, а также слоек с разными начинками. Стоит отметить, что слоеное тесто очень просто готовится в домашних условиях.

Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и джемом

Как приготовить вкусные слойки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих слоек с сыром бри и ягодным джемом.

Ингредиенты: 

  • Слоеное тесто без дрожжей – 0,5 кг
  • Сыр Briette 1 шт.
  • Густой джем
  • Желток для смазывания
  • Орехи и мед для подачи
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Способ приготовления: 

1. Пласт слоеного теста разрезаем на 4 прямоугольника. 

Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и джемом

Тесто для блюда

2. Смазываем ложкой густого ягодного или фруктового джема. Любого, который больше нравится. Сыр Briette нарезаем тоненько и выкладываем сверху джема. 

Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и джемом

Джем и сыр

3. Сворачиваем слойки в рулет и разрезаем каждую пополам. Затем скручиваем в цветок. Выкладываем на противень, смазываем желтком, посыпаем орешками и выпекаем при 200 примерно 20 минут.

Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и джемом

Приготовление десерта

После выпекания по желанию немного поливаем медом!

Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и джемом

Готовый десерт

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