Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и джемом
Слоеное тесто – лучший продукт для приготовления вкусной и быстрой пиццы, пирогов, а также слоек с разными начинками. Стоит отметить, что слоеное тесто очень просто готовится в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих слоек с сыром бри и ягодным джемом.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто без дрожжей – 0,5 кг
- Сыр Briette 1 шт.
- Густой джем
- Желток для смазывания
- Орехи и мед для подачи
Способ приготовления:
1. Пласт слоеного теста разрезаем на 4 прямоугольника.
2. Смазываем ложкой густого ягодного или фруктового джема. Любого, который больше нравится. Сыр Briette нарезаем тоненько и выкладываем сверху джема.
3. Сворачиваем слойки в рулет и разрезаем каждую пополам. Затем скручиваем в цветок. Выкладываем на противень, смазываем желтком, посыпаем орешками и выпекаем при 200 примерно 20 минут.
После выпекания по желанию немного поливаем медом!
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