Простой салат из доступных продуктов: рецепт "Снежной нежности" для праздничного стола
Салат "Снежная нежность" готовят из крабовых палочек, яиц, плавленого сыра и свежего яблока. Ингредиенты натирают на терке и выкладывают слоями, каждый из которых смазывают майонезом. Яблоко добавляет блюду легкую фруктовую нотку, а тертые крабовые палочки сверху создают нежную розовую шапочку. Такой салат красиво смотрится на праздничном столе, а для его приготовления не нужно долго стоять у плиты.
Идея приготовления вкусного салата "Снежная нежность" опубликована на странице top havchik в Instagram.
Ингредиенты на 1 порцию:
- Яйца – 2 шт.
- Крабовые палочки – 150 г
- Плавленый сырок – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Майонез – для прослоек
Способ приготовления:
1. Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде, очистите от скорлупы и натрите на терке.
2. Крабовые палочки также натрите на крупной терке. При желании их можно разобрать на тонкие волокна. Часть оставьте для верхнего слоя салата.
3. Плавленый сырок положите в морозильную камеру на 10-15 минут. Когда он немного затвердеет, натрите его на терке.
4. Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и натрите на крупной терке.
5. Подготовьте тарелку или кулинарное кольцо и начинайте формировать салат. Первым слоем выложите натертые яйца и покройте их тонкой сеточкой майонеза.
6. Вторым слоем добавьте крабовые палочки, равномерно распределите их и смажьте майонезом.
7. Третьим слоем выложите плавленый сырок, добавьте майонез.
8. Последним распределите тертое яблоко и также покройте его небольшим количеством майонеза.
9. Сверху посыпьте салат крабовыми палочками, которые оставили ранее. Они образуют нежную розовую шапочку.
10. Поставьте блюдо в холодильник примерно на 30 минут, чтобы слои пропитались.
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