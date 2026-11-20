Салат "Снежная нежность" готовят из крабовых палочек, яиц, плавленого сыра и свежего яблока. Ингредиенты натирают на терке и выкладывают слоями, каждый из которых смазывают майонезом. Яблоко добавляет блюду легкую фруктовую нотку, а тертые крабовые палочки сверху создают нежную розовую шапочку. Такой салат красиво смотрится на праздничном столе, а для его приготовления не нужно долго стоять у плиты.

Идея приготовления вкусного салата "Снежная нежность" опубликована на странице top havchik в Instagram.

Ингредиенты на 1 порцию:

Яйца – 2 шт.

Крабовые палочки – 150 г

Плавленый сырок – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Майонез – для прослоек

Способ приготовления:

1. Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде, очистите от скорлупы и натрите на терке.

2. Крабовые палочки также натрите на крупной терке. При желании их можно разобрать на тонкие волокна. Часть оставьте для верхнего слоя салата.

3. Плавленый сырок положите в морозильную камеру на 10-15 минут. Когда он немного затвердеет, натрите его на терке.

4. Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и натрите на крупной терке.

5. Подготовьте тарелку или кулинарное кольцо и начинайте формировать салат. Первым слоем выложите натертые яйца и покройте их тонкой сеточкой майонеза.

6. Вторым слоем добавьте крабовые палочки, равномерно распределите их и смажьте майонезом.

7. Третьим слоем выложите плавленый сырок, добавьте майонез.

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8. Последним распределите тертое яблоко и также покройте его небольшим количеством майонеза.

9. Сверху посыпьте салат крабовыми палочками, которые оставили ранее. Они образуют нежную розовую шапочку.

10. Поставьте блюдо в холодильник примерно на 30 минут, чтобы слои пропитались.

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