Пышная домашняя пицца без раскатывания теста: простой рецепт с колбасками и сыром

Домашняя пицца на пышном дрожжевом тесте – удачный вариант для семейного ужина или угощения большой компании. Ее особенность в том, что тесто не нужно раскатывать скалкой: достаточно замесить его, оставить подходить, а затем равномерно распределить по противню. Для начинки подойдут колбаски, помидоры, маринованные огурцы и моцарелла. После выпекания основа становится мягкой и пышной, а сыр образует аппетитную корочку.

Идея приготовления домашней дрожжевой пиццы опубликована на странице kozina food0 в Instagram.

Ингредиенты

Для теста:

Вода – 150 мл.

Молоко – 150 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сухие дрожжи – 7 г (или прессованные – 21 г)

Подсолнечное масло – 3 ст.л.

Мука – 450 г

Для начинки:

Майонез – по вкусу

Кетчуп – по вкусу

Колбаски – по вкусу

Помидоры – по вкусу

Маринованные огурцы – по вкусу

Моцарелла – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините теплое молоко и воду. Добавьте сахар, соль и дрожжи, затем перемешайте венчиком, чтобы ингредиенты растворились.

2. Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто. Во время замешивания добавьте подсолнечное масло. Продолжайте вымешивать, пока масса не станет мягкой и эластичной.

3. Накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы тесто подошло и увеличилось в объеме.

4. Противень размером 30×40 см слегка смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто и руками равномерно распределите его по всей поверхности.

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5. Смешайте майонез с кетчупом и смажьте основу. Колбаски нарежьте кусочками, помидоры – кружочками, а маринованные огурцы – тонкими ломтиками.

6. Разложите начинку по тесту и щедро посыпьте натертой или нарезанной моцареллой.

7. Поставьте пиццу в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут до готовности теста и образования румяной сырной корочки.

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