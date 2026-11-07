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Пышная домашняя пицца без раскатывания теста: простой рецепт с колбасками и сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
1,0 т.
Пышная домашняя пицца без раскатывания теста: простой рецепт с колбасками и сыром
Рецепт домашней дрожжевой пиццы. Источник: freepik

Домашняя пицца на пышном дрожжевом тесте – удачный вариант для семейного ужина или угощения большой компании. Ее особенность в том, что тесто не нужно раскатывать скалкой: достаточно замесить его, оставить подходить, а затем равномерно распределить по противню. Для начинки подойдут колбаски, помидоры, маринованные огурцы и моцарелла. После выпекания основа становится мягкой и пышной, а сыр образует аппетитную корочку.

Идея приготовления домашней дрожжевой пиццы опубликована на странице kozina food0 в Instagram.

Пышная домашняя пицца без раскатывания теста: простой рецепт с колбасками и сыром

Рецепт домашней дрожжевой пиццы. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

Ингредиенты

Для теста:

  • Вода – 150 мл.
  • Молоко – 150 мл.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сухие дрожжи – 7 г (или прессованные – 21 г)
  • Подсолнечное масло – 3 ст.л.
  • Мука – 450 г

Для начинки:

  • Майонез – по вкусу
  • Кетчуп – по вкусу
  • Колбаски – по вкусу
  • Помидоры – по вкусу
  • Маринованные огурцы – по вкусу
  • Моцарелла – по вкусу
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Способ приготовления:

Пышная домашняя пицца без раскатывания теста: простой рецепт с колбасками и сыром

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

1. В глубокой миске соедините теплое молоко и воду. Добавьте сахар, соль и дрожжи, затем перемешайте венчиком, чтобы ингредиенты растворились.

2. Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто. Во время замешивания добавьте подсолнечное масло. Продолжайте вымешивать, пока масса не станет мягкой и эластичной.

Пышная домашняя пицца без раскатывания теста: простой рецепт с колбасками и сыром

Делаем основу из теста. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

3. Накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы тесто подошло и увеличилось в объеме.

4. Противень размером 30×40 см слегка смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто и руками равномерно распределите его по всей поверхности.

Пышная домашняя пицца без раскатывания теста: простой рецепт с колбасками и сыром

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

5. Смешайте майонез с кетчупом и смажьте основу. Колбаски нарежьте кусочками, помидоры – кружочками, а маринованные огурцы – тонкими ломтиками.

6. Разложите начинку по тесту и щедро посыпьте натертой или нарезанной моцареллой.

Пышная домашняя пицца без раскатывания теста: простой рецепт с колбасками и сыром

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

7. Поставьте пиццу в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут до готовности теста и образования румяной сырной корочки.

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