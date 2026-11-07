Пышная домашняя пицца без раскатывания теста: простой рецепт с колбасками и сыром
Домашняя пицца на пышном дрожжевом тесте – удачный вариант для семейного ужина или угощения большой компании. Ее особенность в том, что тесто не нужно раскатывать скалкой: достаточно замесить его, оставить подходить, а затем равномерно распределить по противню. Для начинки подойдут колбаски, помидоры, маринованные огурцы и моцарелла. После выпекания основа становится мягкой и пышной, а сыр образует аппетитную корочку.
Идея приготовления домашней дрожжевой пиццы опубликована на странице kozina food0 в Instagram.
Ингредиенты
Для теста:
- Вода – 150 мл.
- Молоко – 150 мл.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сухие дрожжи – 7 г (или прессованные – 21 г)
- Подсолнечное масло – 3 ст.л.
- Мука – 450 г
Для начинки:
- Майонез – по вкусу
- Кетчуп – по вкусу
- Колбаски – по вкусу
- Помидоры – по вкусу
- Маринованные огурцы – по вкусу
- Моцарелла – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините теплое молоко и воду. Добавьте сахар, соль и дрожжи, затем перемешайте венчиком, чтобы ингредиенты растворились.
2. Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто. Во время замешивания добавьте подсолнечное масло. Продолжайте вымешивать, пока масса не станет мягкой и эластичной.
3. Накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы тесто подошло и увеличилось в объеме.
4. Противень размером 30×40 см слегка смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто и руками равномерно распределите его по всей поверхности.
5. Смешайте майонез с кетчупом и смажьте основу. Колбаски нарежьте кусочками, помидоры – кружочками, а маринованные огурцы – тонкими ломтиками.
6. Разложите начинку по тесту и щедро посыпьте натертой или нарезанной моцареллой.
7. Поставьте пиццу в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут до готовности теста и образования румяной сырной корочки.
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