Пышный панкейк с сюрпризом внутри: простой рецепт без духовки

Вместо привычных маленьких панкейков можно приготовить один большой, а начинку спрятать внутри. Для теста понадобятся яйцо, молоко, мука, сахар и несколько других простых ингредиентов. Особенность рецепта заключается в том, что во время жарки тесто осторожно приподнимают лопаткой, добавляют начинку и накрывают ее верхним слоем. Такой панкейк готовят на небольшом огне, чтобы он успел пропечься внутри.

Как приготовить большой панкейк с начинкой, рассказала vika cooking recipes на своей странице в Threads.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Ваниль – по вкусу

Молоко – 250 мл.

Мука – 160 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло – 1 ст.л.

Начинка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разбейте яйцо в миску, добавьте сахар и ваниль. Влейте молоко и перемешайте венчиком до однородности.

2. Всыпьте муку и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков.

3. Влейте масло. Добавьте его в тесто и еще раз перемешайте. Масса должна получиться однородной, без сухих участков муки.

4. Начните жарить. Разогрейте сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Вылейте тесто, формируя один большой панкейк.

5. Добавьте начинку. Когда нижняя часть теста схватится, осторожно приподнимите ее лопаткой с одной стороны. Наклоните сковороду так, чтобы жидкое тесто с верхнего слоя стекло под готовую часть. Выложите начинку на основу.

6. Накройте начинку. Осторожно накройте ее верхней частью панкейка, формируя своеобразный конверт. Делайте это лопаткой, чтобы не повредить тесто.

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7. Доведите до готовности. Жарьте на небольшом огне, пока панкейк полностью не пропечется, а начинка внутри хорошо прогреется.

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