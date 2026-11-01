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Пышный панкейк с сюрпризом внутри: простой рецепт без духовки

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
3
Пышный панкейк с сюрпризом внутри: простой рецепт без духовки
Как приготовить большой панкейк с начинкой. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Вместо привычных маленьких панкейков можно приготовить один большой, а начинку спрятать внутри. Для теста понадобятся яйцо, молоко, мука, сахар и несколько других простых ингредиентов. Особенность рецепта заключается в том, что во время жарки тесто осторожно приподнимают лопаткой, добавляют начинку и накрывают ее верхним слоем. Такой панкейк готовят на небольшом огне, чтобы он успел пропечься внутри.

Как приготовить большой панкейк с начинкой, рассказала vika cooking recipes на своей странице в Threads.

Пышный панкейк с сюрпризом внутри: простой рецепт без духовки

Вкусный панкейк с начинкой. Источник: Скриншот поста на странице vika cooking recipes в Threads

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Ваниль – по вкусу
  • Молоко – 250 мл.
  • Мука – 160 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Масло – 1 ст.л.
  • Начинка – по вкусу

Способ приготовления:

Пышный панкейк с сюрпризом внутри: простой рецепт без духовки

Выливаем тесто на сковороду. Источник: Скриншот поста на странице  vika cooking recipes в Threads

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1. Разбейте яйцо в миску, добавьте сахар и ваниль. Влейте молоко и перемешайте венчиком до однородности.

2. Всыпьте муку и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков.

3. Влейте масло. Добавьте его в тесто и еще раз перемешайте. Масса должна получиться однородной, без сухих участков муки.

Пышный панкейк с сюрпризом внутри: простой рецепт без духовки

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице  vika cooking recipes в Threads

4. Начните жарить. Разогрейте сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Вылейте тесто, формируя один большой панкейк.

5. Добавьте начинку. Когда нижняя часть теста схватится, осторожно приподнимите ее лопаткой с одной стороны. Наклоните сковороду так, чтобы жидкое тесто с верхнего слоя стекло под готовую часть. Выложите начинку на основу.

Пышный панкейк с сюрпризом внутри: простой рецепт без духовки

Готовый панкейк. Источник: Скриншот поста на странице  vika cooking recipes в Threads

6. Накройте начинку. Осторожно накройте ее верхней частью панкейка, формируя своеобразный конверт. Делайте это лопаткой, чтобы не повредить тесто.

7. Доведите до готовности. Жарьте на небольшом огне, пока панкейк полностью не пропечется, а начинка внутри хорошо прогреется.

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