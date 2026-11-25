Пирог с густой шоколадной начинкой: простой рецепт нежной домашней выпечки
Домашний шоколадный пирог с густой начинкой станет удачным дополнением к чаю или кофе. Его особенность – в сочетании пышного теста и нежного шоколадного крема, который готовят отдельно из молока, какао и черного шоколада. Начинку выкладывают между двумя слоями теста, поэтому после выпекания внутри образуется много шоколадной массы. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты и примерно час времени.
Идея приготовления нежного пирога с шоколадной начинкой опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты для шоколадной начинки:
- Молоко – 400 мл.
- Сахар – 60 г
- Кукурузный крахмал – 20 г
- Мука – 10 г
- Какао – 30 г
- Черный шоколад – 60 г
- Сливочное масло – 10 г
Для теста:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 150 г
- Молоко – 100 мл.
- Масло – 100 мл.
- Мука – 220 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Ванильный сахар – 5 г
- Шоколадные капли или измельченный шоколад – для украшения
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить шоколадную начинку. В сотейнике смешать сахар, кукурузный крахмал, муку и какао. Постепенно влить молоко, постоянно перемешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.
2. Поставить смесь на небольшой огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты, добавить черный шоколад и сливочное масло. Перемешать до полного растворения ингредиентов.
3. Накрыть начинку пищевой пленкой в контакт, чтобы она касалась поверхности крема, и оставить до полного остывания.
4. Для теста яйца взбить с сахаром миксером до светлой пышной массы. Добавить молоко и масло, перемешать.
5. Отдельно смешать муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Всыпать сухие ингредиенты в яичную смесь и перемешать до однородного теста без комочков.
6. Форму для выпечки застелить пергаментом. Вылить чуть больше половины теста и равномерно распределить его по дну.
7. Ложкой выложить остывшую шоколадную начинку, разровнять ее и накрыть оставшимся тестом. Сверху посыпать шоколадными каплями или измельченным шоколадом.
8. Выпекать пирог в разогретой до 170 градусов духовке примерно 50-60 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой в той части, где есть только тесто.
9. Готовую выпечку немного остудить, после чего нарезать порционными кусочками.
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