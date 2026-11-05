Пирог с курицей и грибами из слоеного теста: простой рецепт с сырной начинкой

Пирог с курицей и шампиньонами можно приготовить на основе готового слоеного дрожжевого теста. Для начинки куриное филе обжаривают с луком и грибами, а затем добавляют сливочный сыр, чтобы она стала нежнее. Сверху пирог дополняют тертым твердым сыром, который образует аппетитную корочку. Такая выпечка подойдет для сытного обеда, ужина или перекуса.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

Слоеное дрожжевое тесто – 500 г

Куриное филе – 300 г

Шампиньоны – 300 г

Лук – 1 шт.

Сливочный сыр или сметана – 2-3 ст.л.

Твердый сыр – 120 г

Растительное масло – для жарки

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Яичный желток – для смазывания

Кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Подготовьте курицу. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте мясо до полной готовности. Переложите его на тарелку.

2. Обжарьте овощи и грибы. На той же сковороде приготовьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте, пока из них не выпарится лишняя жидкость.

3. Смешайте начинку. Верните куриное филе на сковороду к грибам. Добавьте соль, черный перец и крем-сыр или сметану. Перемешайте и готовьте еще 1-2 минуты. Снимите начинку с огня и оставьте немного остыть.

4. Подготовьте тесто. Размороженное слоено-дрожжевое тесто немного раскатайте. По краям сделайте надрезы, а середину наколите вилкой.

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5. Выложите начинку. Равномерно распределите куриную смесь в центральной части теста. При необходимости сформируйте края, чтобы начинка оставалась внутри.

6. Подготовьте пирог к выпеканию. Смажьте края теста яичным желтком и посыпьте кунжутом.

7. Выпекайте. Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку. За 10 минут до окончания приготовления посыпьте начинку натертым твердым сыром и верните выпечку в духовку, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

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