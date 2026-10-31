Пышные творожные оладьи на кефире: простой рецепт из доступных продуктов

Оладьи с творогом получаются нежными, мягкими и сытными. В отличие от обычных, в этом рецепте творог добавляют прямо в тесто, поэтому блюдо обладает выраженным сливочным вкусом. Основу также составляют кефир, яйца и мука, а немного ванилина придает приятный аромат. Готовят такие оладьи на сковороде под крышкой, поэтому они хорошо подходят для домашнего завтрака или перекуса.

Идея приготовления нежных творожных оладий опубликована на странице ju kalambet в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 50 г

Кефир комнатной температуры – 200 мл.

Творог – 300 г

Сода – 0,5 ч.л.

Мука – 200 г

Ванилин – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и ванилин. Взбейте венчиком до однородности, чтобы сахар частично растворился.

2. Влейте кефир комнатной температуры и всыпьте соду. Перемешайте смесь венчиком.

3. Добавьте творог и тщательно разомните его вилкой или перемешайте с основой. Если хотите получить более однородную текстуру, творог можно предварительно протереть через сито.

5. Добавьте муку и перемешайте все ингредиенты до однородной густой массы. Не нужно слишком долго взбивать тесто.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на умеренном огне под крышкой до румяности с одной стороны, затем переверните и доведите до готовности с другой.

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