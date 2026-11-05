Пышные и вкусные домашние пирожки из дрожжевого теста: делимся лучшим рецептом
Домашние пирожки лучше всего готовить на дрожжевом тесте. А для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите, особенно вкусно будет с яблоками, ягодами, творогом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных и вкусных домашних дрожжевых пирожков с яблоками.
Ингредиенты:
- 450 г муки (50 г)
- 250 мл молока
- 1 яйцо
- 80 г сахара (ваниль по желанию)
- 1/2 ч. л. соли
- 2 ч. л. сухих дрожжей (8 г)
- 50 г мягкого масла
Начинка 1 кг яблок (неочищенных)
- 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, немного лимонного сока
- 1 желток и 3-4 ст. л. молока для смазывания пирожков
Способ приготовления:
1. Начинка: яблоки чистим, нарезаем кубиками, добавляем лимонный сок, сахар, корицу – тушим на сковороде 10 минут на сильном огне.
2. Для теста: смешиваем теплое молоко, яйцо, сахар, соль, дрожжи (сахар должен раствориться). вливаем жидкие ингредиенты в муку, когда тесто объединится – добавляем мягкое масло и вымешиваем тесто до гладкости 6-7 минут. Оставляем тесто подойти на 1,5-2 часа.
3. Делим тесто на 24 кусочка, каждый формируем в шарик, раскатываем, выкладываем начинку и защипываем, выкладываем пирожки на пергамент и оставляем подойти на 30-40 минут. Перед выпеканием смазываем желтком, смешанным с молоком, и выпекаем при 180 градусах 25 минут.
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