Пышные и вкусные домашние пирожки из дрожжевого теста: делимся лучшим рецептом

Домашние пирожки лучше всего готовить на дрожжевом тесте. А для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите, особенно вкусно будет с яблоками, ягодами, творогом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных и вкусных домашних дрожжевых пирожков с яблоками.

Ингредиенты:

450 г муки (50 г)

250 мл молока

1 яйцо

80 г сахара (ваниль по желанию)

1/2 ч. л. соли

2 ч. л. сухих дрожжей (8 г)

50 г мягкого масла

Начинка 1 кг яблок (неочищенных)

2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, немного лимонного сока

1 желток и 3-4 ст. л. молока для смазывания пирожков

Способ приготовления:

1. Начинка: яблоки чистим, нарезаем кубиками, добавляем лимонный сок, сахар, корицу – тушим на сковороде 10 минут на сильном огне.

2. Для теста: смешиваем теплое молоко, яйцо, сахар, соль, дрожжи (сахар должен раствориться). вливаем жидкие ингредиенты в муку, когда тесто объединится – добавляем мягкое масло и вымешиваем тесто до гладкости 6-7 минут. Оставляем тесто подойти на 1,5-2 часа.

3. Делим тесто на 24 кусочка, каждый формируем в шарик, раскатываем, выкладываем начинку и защипываем, выкладываем пирожки на пергамент и оставляем подойти на 30-40 минут. Перед выпеканием смазываем желтком, смешанным с молоком, и выпекаем при 180 градусах 25 минут.

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