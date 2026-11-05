Пышные и вкусные домашние пирожки из дрожжевого теста: делимся лучшим рецептом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиВ Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемОцифровка трудовой книжки. ИллюстрацияВозвращение на работу может оставить украинцев без пенсии: кого касается особое правилоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. Видео"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в Киеве"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в КиевеБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срокРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Пышные и вкусные домашние пирожки из дрожжевого теста: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
2,4 т.
Рецепт пирожков
Пышные и вкусные домашние пирожки из дрожжевого теста: делимся лучшим рецептом. Источник: pexels.com

Домашние пирожки лучше всего готовить на дрожжевом тесте. А для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите, особенно вкусно будет с яблоками, ягодами, творогом.

Пышные и вкусные домашние пирожки из дрожжевого теста: делимся лучшим рецептом

Как приготовить вкусные домашние пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных и вкусных домашних дрожжевых пирожков с яблоками.

Ингредиенты: 

  • 450 г муки (50 г)
  • 250 мл молока
  • 1 яйцо
  • 80 г сахара (ваниль по желанию)
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2 ч. л. сухих дрожжей (8 г)
  • 50 г мягкого масла

Начинка 1 кг яблок (неочищенных)

  • 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, немного лимонного сока
  • 1 желток и 3-4 ст. л. молока для смазывания пирожков
Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
4,4 т.
Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод
4,4 т.
Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
3,4 т.
Бюджетный салат с куриной печенью: добавляем корейскую морковь и маринованный лук
3,4 т.
Бюджетный салат с куриной печенью: добавляем корейскую морковь и маринованный лук
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,1 т.
Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны
2,1 т.
Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Способ приготовления: 

1. Начинка: яблоки чистим, нарезаем кубиками, добавляем лимонный сок, сахар, корицу – тушим на сковороде 10 минут на сильном огне.

Пышные и вкусные домашние пирожки из дрожжевого теста: делимся лучшим рецептом

Яблочная начинка

2. Для теста: смешиваем теплое молоко, яйцо, сахар, соль, дрожжи (сахар должен раствориться). вливаем жидкие ингредиенты в муку, когда тесто объединится – добавляем мягкое масло и вымешиваем тесто до гладкости 6-7 минут. Оставляем тесто подойти на 1,5-2 часа.

Пышные и вкусные домашние пирожки из дрожжевого теста: делимся лучшим рецептом

Тесто для пирожков

3. Делим тесто на 24 кусочка, каждый формируем в шарик, раскатываем, выкладываем начинку и защипываем, выкладываем пирожки на пергамент и оставляем подойти на 30-40 минут. Перед выпеканием смазываем желтком, смешанным с молоком, и выпекаем при 180 градусах 25 минут.

Пышные и вкусные домашние пирожки из дрожжевого теста: делимся лучшим рецептом

Готовые пирожки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты