Пышные и вкусные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Домашние оладьи лучше всего готовить на теплом кефире, так они будут пышными и легкими. А также важно – правильно их жарить, а именно – под крышкой!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире.

Ингредиенты:

1 яйцо

1-2 ст. л. сахара (насколько сладкими вы хотите получить оладьи)

10 г ванильного сахара

350 г очень теплого кефира

240 г муки

3/4 ч. л. соды

1 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. масла

кефир должен быть тепло-горячим

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте теплый кефир, ванильный сахар, соду, муку, перемешайте.

2. Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!

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