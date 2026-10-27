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Пышные и вкусные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
36
Пышные и вкусные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом
Вкусные оладьи. Источник: freepik.com

Домашние оладьи лучше всего готовить на теплом кефире, так они будут пышными и легкими. А также важно – правильно их жарить, а именно – под крышкой!

Пышные и вкусные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире. 

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. л. сахара (насколько сладкими вы хотите получить оладьи)
  • 10 г ванильного сахара
  • 350 г очень теплого кефира
  • 240 г муки
  • 3/4 ч. л. соды
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ст. л. масла
  • кефир должен быть тепло-горячим
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Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте теплый кефир, ванильный сахар, соду, муку, перемешайте. 

Пышные и вкусные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Готовое тесто

2. Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!

Пышные и вкусные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Готовые оладьи

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