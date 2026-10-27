Пышные и вкусные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом
Домашние оладьи лучше всего готовить на теплом кефире, так они будут пышными и легкими. А также важно – правильно их жарить, а именно – под крышкой!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1-2 ст. л. сахара (насколько сладкими вы хотите получить оладьи)
- 10 г ванильного сахара
- 350 г очень теплого кефира
- 240 г муки
- 3/4 ч. л. соды
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ст. л. масла
- кефир должен быть тепло-горячим
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Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте теплый кефир, ванильный сахар, соду, муку, перемешайте.
2. Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!
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