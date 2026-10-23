Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания

Заливной пирог с капустой на кефире готовится без дрожжей и длительного замешивания теста. Для начинки капусту тушат вместе с морковью и луком, а затем выкладывают между двумя слоями жидкого теста. Сверху пирог посыпают кунжутом и выпекают до золотистой корочки. Такая выпечка подойдет для обеда, ужина или перекуса.

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Идея приготовления сытного капустного пирога опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл.

Яйца – 4 шт.

Мука – 200 г

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Соль для теста – ½ ч.л.

Капуста – ½ кочана

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль для начинки – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а капусту тонко нашинкуйте.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите лук и обжарьте до мягкости. Добавьте морковь, перемешайте и готовьте несколько минут. Затем добавьте капусту, посолите и поперчите. Тушите под крышкой, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими. Готовую начинку немного остудите.

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3. Для теста в глубокой миске взбейте яйца с солью. Влейте кефир, добавьте разрыхлитель и перемешайте.

4. Постепенно всыпьте муку, каждый раз перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Тесто должно быть однородным и по консистенции напоминать густую сметану.

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5. Застелите форму для выпечки пергаментом. Вылейте примерно половину теста, равномерно распределите сверху капустную начинку, а затем залейте оставшимся тестом.

6. Посыпьте поверхность кунжутом. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40 минут. Выпекайте до золотистой корочки, проверяя готовность деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без следов сырой массы.

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7. Готовый пирог немного остудите в форме, а затем нарежьте порционными кусочками. Подавайте теплым или охлажденным.

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