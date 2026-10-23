Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания
Заливной пирог с капустой на кефире готовится без дрожжей и длительного замешивания теста. Для начинки капусту тушат вместе с морковью и луком, а затем выкладывают между двумя слоями жидкого теста. Сверху пирог посыпают кунжутом и выпекают до золотистой корочки. Такая выпечка подойдет для обеда, ужина или перекуса.
Идея приготовления сытного капустного пирога опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- Кефир – 500 мл.
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Соль для теста – ½ ч.л.
- Капуста – ½ кочана
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль для начинки – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а капусту тонко нашинкуйте.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите лук и обжарьте до мягкости. Добавьте морковь, перемешайте и готовьте несколько минут. Затем добавьте капусту, посолите и поперчите. Тушите под крышкой, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими. Готовую начинку немного остудите.
3. Для теста в глубокой миске взбейте яйца с солью. Влейте кефир, добавьте разрыхлитель и перемешайте.
4. Постепенно всыпьте муку, каждый раз перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Тесто должно быть однородным и по консистенции напоминать густую сметану.
5. Застелите форму для выпечки пергаментом. Вылейте примерно половину теста, равномерно распределите сверху капустную начинку, а затем залейте оставшимся тестом.
6. Посыпьте поверхность кунжутом. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40 минут. Выпекайте до золотистой корочки, проверяя готовность деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без следов сырой массы.
7. Готовый пирог немного остудите в форме, а затем нарежьте порционными кусочками. Подавайте теплым или охлажденным.
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