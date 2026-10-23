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Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
84
Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания
Рецепт вкусного заливного пирога с капустой. Источник: pexels.com

Заливной пирог с капустой на кефире готовится без дрожжей и длительного замешивания теста. Для начинки капусту тушат вместе с морковью и луком, а затем выкладывают между двумя слоями жидкого теста. Сверху пирог посыпают кунжутом и выпекают до золотистой корочки. Такая выпечка подойдет для обеда, ужина или перекуса.

Идея приготовления сытного капустного пирога опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания

Как приготовить пирог с капустой. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

Ингредиенты:

  • Кефир – 500 мл.
  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Соль для теста – ½ ч.л.
  • Капуста – ½ кочана
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль для начинки – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Кунжут – для посыпки
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Способ приготовления:

Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а капусту тонко нашинкуйте.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите лук и обжарьте до мягкости. Добавьте морковь, перемешайте и готовьте несколько минут. Затем добавьте капусту, посолите и поперчите. Тушите под крышкой, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими. Готовую начинку немного остудите.

Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

3. Для теста в глубокой миске взбейте яйца с солью. Влейте кефир, добавьте разрыхлитель и перемешайте.

4. Постепенно всыпьте муку, каждый раз перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Тесто должно быть однородным и по консистенции напоминать густую сметану.

Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания

Соединяем тесто с начинкой. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

5. Застелите форму для выпечки пергаментом. Вылейте примерно половину теста, равномерно распределите сверху капустную начинку, а затем залейте оставшимся тестом.

Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания

Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

6. Посыпьте поверхность кунжутом. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40 минут. Выпекайте до золотистой корочки, проверяя готовность деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без следов сырой массы.

7. Готовый пирог немного остудите в форме, а затем нарежьте порционными кусочками. Подавайте теплым или охлажденным.

Рецепт пирога с капустой, который не требует сложного замешивания

Готовый пирог. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

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