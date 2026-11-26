Рубленые котлеты из куриного филе станут вкусным дополнением к домашнему обеду или ужину. Мясо для них не нужно перемалывать: достаточно нарезать его небольшими кубиками и смешать с луком, сыром и зеленью. Яйцо и крахмал помогают массе держать форму во время жарки. Котлеты готовят на сковороде до румяной корочки.

Идея приготовления сочных рубленых котлет опубликована на странице leocoookss в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Лук – 1 небольшая головка

Твердый сыр – по вкусу

Яйцо – 1 шт.

Кукурузный или картофельный крахмал – 1,5-2 ст.л.

Свежий укроп – небольшой пучок

Соевый соус – 1-1,5 ст.л.

Чеснок – 1-2 зубчика

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать как можно более мелкими кубиками.

2. Лук нарезать мелким кубиком, твердый сыр натереть на терке или нарезать небольшими кусочками. Укроп мелко порубить, а чеснок пропустить через пресс.

3. В глубокой миске соединить куриное филе, лук, сыр, укроп и чеснок. Добавить яйцо, крахмал и соевый соус. Посолить, поперчить и тщательно перемешать до однородности.

4. По возможности накрыть миску пищевой пленкой и оставить смесь на 15-20 минут, чтобы ингредиенты настоялись. Если времени нет, можно жарить котлеты сразу.

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5. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Столовой ложкой выкладывать мясную массу, формируя небольшие котлеты.

6. Жарить под крышкой примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности курицы.

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