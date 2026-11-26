Рубленые куриные котлеты с сыром: сочный рецепт, для которого не нужна мясорубка
Рубленые котлеты из куриного филе станут вкусным дополнением к домашнему обеду или ужину. Мясо для них не нужно перемалывать: достаточно нарезать его небольшими кубиками и смешать с луком, сыром и зеленью. Яйцо и крахмал помогают массе держать форму во время жарки. Котлеты готовят на сковороде до румяной корочки.
Идея приготовления сочных рубленых котлет опубликована на странице leocoookss в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Лук – 1 небольшая головка
- Твердый сыр – по вкусу
- Яйцо – 1 шт.
- Кукурузный или картофельный крахмал – 1,5-2 ст.л.
- Свежий укроп – небольшой пучок
- Соевый соус – 1-1,5 ст.л.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать как можно более мелкими кубиками.
2. Лук нарезать мелким кубиком, твердый сыр натереть на терке или нарезать небольшими кусочками. Укроп мелко порубить, а чеснок пропустить через пресс.
3. В глубокой миске соединить куриное филе, лук, сыр, укроп и чеснок. Добавить яйцо, крахмал и соевый соус. Посолить, поперчить и тщательно перемешать до однородности.
4. По возможности накрыть миску пищевой пленкой и оставить смесь на 15-20 минут, чтобы ингредиенты настоялись. Если времени нет, можно жарить котлеты сразу.
5. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Столовой ложкой выкладывать мясную массу, формируя небольшие котлеты.
6. Жарить под крышкой примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности курицы.
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