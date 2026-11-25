Рулет из лаваша с крабовыми палочками: простая закуска к праздничному столу
Рулет из лаваша с крабовыми палочками – простая холодная закуска, для приготовления которой не нужно включать духовку или долго стоять у плиты. Начинку делают из вареных яиц, плавленого сыра, крабовых палочек и зелени, а свежий огурец добавляет блюду сочности. Все ингредиенты заворачивают в тонкий лаваш и оставляют в холодильнике, чтобы рулет хорошо пропитался и держал форму при нарезке. Такая закуска подойдет как для праздничного стола, так и для обычного перекуса.
Идея приготовления сытного закусочного рулета с крабовыми палочками опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт.
- Крабовые палочки – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Майонез – 3 ст.л.
- Огурец – 1 шт.
- Укроп – по вкусу
- Чеснок – по желанию
Способ приготовления:
1. Яйца заранее сварить вкрутую и охладить. Крабовые палочки, яйца и плавленые сырки натереть на крупной терке.
2. Укроп мелко нарезать. По желанию пропустить чеснок через пресс.
3. В глубокой миске смешать крабовые палочки, яйца, плавленый сыр, укроп и майонез. Добавить чеснок, если хочется сделать начинку более пикантной. Тщательно перемешать до однородности.
4. Разложить лаваш на рабочей поверхности и равномерно распределить по нему подготовленную начинку, оставляя немного свободного места у краев.
5. Огурец помыть, нарезать тонкой соломкой и выложить поверх начинки.
6. Плотно завернуть лаваш в рулет, стараясь не повредить его.
7. Завернуть рулет в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
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