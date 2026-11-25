Рулет из лаваша с крабовыми палочками – простая холодная закуска, для приготовления которой не нужно включать духовку или долго стоять у плиты. Начинку делают из вареных яиц, плавленого сыра, крабовых палочек и зелени, а свежий огурец добавляет блюду сочности. Все ингредиенты заворачивают в тонкий лаваш и оставляют в холодильнике, чтобы рулет хорошо пропитался и держал форму при нарезке. Такая закуска подойдет как для праздничного стола, так и для обычного перекуса.

Идея приготовления сытного закусочного рулета с крабовыми палочками опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Крабовые палочки – 200 г

Яйца – 2 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Огурец – 1 шт.

Укроп – по вкусу

Чеснок – по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца заранее сварить вкрутую и охладить. Крабовые палочки, яйца и плавленые сырки натереть на крупной терке.

2. Укроп мелко нарезать. По желанию пропустить чеснок через пресс.

3. В глубокой миске смешать крабовые палочки, яйца, плавленый сыр, укроп и майонез. Добавить чеснок, если хочется сделать начинку более пикантной. Тщательно перемешать до однородности.

4. Разложить лаваш на рабочей поверхности и равномерно распределить по нему подготовленную начинку, оставляя немного свободного места у краев.

5. Огурец помыть, нарезать тонкой соломкой и выложить поверх начинки.

6. Плотно завернуть лаваш в рулет, стараясь не повредить его.

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7. Завернуть рулет в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

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