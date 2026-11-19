Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, легких закусок с разными начинками. Стоит отметить, что лаваш для блюда можно использовать любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с вкусной, легкой начинкой.

Ингредиенты:

зеленый лаваш – 2 листа

тунец в собственном соку – 2 банки

крем-сыр – 200 г

яйца – 3 шт.

огурцы – 2 шт.

натуральный йогурт – 2 ст. л.

американская горчица – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Начинка: яйца отвариваем, охлаждаем и натираем на мелкой терке. Соединяем с крем-сыром, добавляем 1 ст. л. йогурта и хорошо перемешиваем. Огурцы нарезаем небольшими кубиками. С тунца сливаем лишнюю жидкость и разминаем его вилкой.

2. Готовим заправку: 1 ст. л. йогурта смешиваем с американской горчицей. Добавляем заправку к тунцу с огурцом и хорошо перемешиваем.

3. На первый лист зеленого лаваша равномерно выкладываем яичную массу. Накрываем вторым листом лаваша и сверху выкладываем вторую начинку – тунец с огурцом. Плотно сворачиваем в рулет, оборачиваем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 20-30 минут, чтобы ролл хорошо держал форму.

4. Нарезаем порционными кусочками – и можно пробовать!

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