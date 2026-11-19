Рулет из лаваша, с вкусной начинкой: делимся легким рецептом вкусной праздничной закуски
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, легких закусок с разными начинками. Стоит отметить, что лаваш для блюда можно использовать любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с вкусной, легкой начинкой.
Ингредиенты:
- зеленый лаваш – 2 листа
- тунец в собственном соку – 2 банки
- крем-сыр – 200 г
- яйца – 3 шт.
- огурцы – 2 шт.
- натуральный йогурт – 2 ст. л.
- американская горчица – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Начинка: яйца отвариваем, охлаждаем и натираем на мелкой терке. Соединяем с крем-сыром, добавляем 1 ст. л. йогурта и хорошо перемешиваем. Огурцы нарезаем небольшими кубиками. С тунца сливаем лишнюю жидкость и разминаем его вилкой.
2. Готовим заправку: 1 ст. л. йогурта смешиваем с американской горчицей. Добавляем заправку к тунцу с огурцом и хорошо перемешиваем.
3. На первый лист зеленого лаваша равномерно выкладываем яичную массу. Накрываем вторым листом лаваша и сверху выкладываем вторую начинку – тунец с огурцом. Плотно сворачиваем в рулет, оборачиваем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 20-30 минут, чтобы ролл хорошо держал форму.
4. Нарезаем порционными кусочками – и можно пробовать!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий