Рулетики с курицей в лаваше – простое блюдо из доступных продуктов, которое можно приготовить в духовке. Внутри тонкого лаваша скрывается сочная начинка из куриного филе, лука и помидоров. Благодаря томатному соусу рулетики получаются нежными, а сверху образуется аппетитная сырная корочка.

Идея приготовления сочных рулетиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 350 г

Лаваш – 200 г

Легкий сыр – 50 г

Томатный соус – 80 г

Помидор – 120 г (1 шт.)

Лук – 30 г

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

2. Выложите на сухую разогретую сковороду, добавьте специи и обжарьте до готовности.

3. Готовое мясо нарежьте помельче. Лук и помидор тоже измельчите, добавьте к курице вместе с двумя ложками томатного соуса и перемешайте.

4. Лаваш нарежьте на порционные кусочки. Если он плотный и плохо сгибается, слегка смочите водой.

5. В центр каждого кусочка выложите куриную начинку и немного натертого сыра. Заверните лаваш рулетиками.

6. На дно формы для запекания налейте оставшийся томатный соус. Выложите рулетики, сверху посыпьте сыром.

7. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

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