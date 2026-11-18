Рулетики с курицей в лаваше под сырной корочкой: простой рецепт в духовке
Рулетики с курицей в лаваше – простое блюдо из доступных продуктов, которое можно приготовить в духовке. Внутри тонкого лаваша скрывается сочная начинка из куриного филе, лука и помидоров. Благодаря томатному соусу рулетики получаются нежными, а сверху образуется аппетитная сырная корочка.
Идея приготовления сочных рулетиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 350 г
- Лаваш – 200 г
- Легкий сыр – 50 г
- Томатный соус – 80 г
- Помидор – 120 г (1 шт.)
- Лук – 30 г
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
2. Выложите на сухую разогретую сковороду, добавьте специи и обжарьте до готовности.
3. Готовое мясо нарежьте помельче. Лук и помидор тоже измельчите, добавьте к курице вместе с двумя ложками томатного соуса и перемешайте.
4. Лаваш нарежьте на порционные кусочки. Если он плотный и плохо сгибается, слегка смочите водой.
5. В центр каждого кусочка выложите куриную начинку и немного натертого сыра. Заверните лаваш рулетиками.
6. На дно формы для запекания налейте оставшийся томатный соус. Выложите рулетики, сверху посыпьте сыром.
7. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
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