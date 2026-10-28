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Рулетики из лаваша с колбасой и сыром: хрустящий перекус на сковороде

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
120
Рулетики из лаваша с колбасой и сыром: хрустящий перекус на сковороде
Рецепт перекуса из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если нужно быстро приготовить перекус, попробуйте рулетики из лаваша с колбасой, сыром и помидорами. Начинка получается сочной благодаря овощам и соусу, а после обжаривания лаваш приобретает золотистую корочку. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти в холодильнике. Перед жаркой рулетики окунают во взбитые яйца, чтобы они лучше держали форму и равномерно подрумянились.

Идея приготовления рулетиков из лаваша на перекус опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Рулетики из лаваша с колбасой и сыром: хрустящий перекус на сковороде

Рецепт рулетиков из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

Ингредиенты:

  • Лаваш – 200 г
  • Вареная колбаса – 250 г
  • Твердый сыр – 150-200 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Укроп и петрушка – по вкусу
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – щепотка
  • Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:

Рулетики из лаваша с колбасой и сыром: хрустящий перекус на сковороде

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

1. Вареную колбасу и твердый сыр натрите на крупной терке. Помидор нарежьте небольшими кубиками, а укроп и петрушку мелко порубите.

2. Смешайте колбасу, сыр, помидор и зелень. Добавьте кетчуп, майонез и черный молотый перец. Перемешайте начинку до однородности.

3. Разложите лаваш на рабочей поверхности и равномерно распределите начинку, оставляя немного свободного места у краев.

Рулетики из лаваша с колбасой и сыром: хрустящий перекус на сковороде

Добавляем помидоры. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

4. Плотно сверните лаваш в рулет и нарежьте порционными кусочками. По желанию вместо рулетиков можно сформировать конвертики.

5. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли. Осторожно окуните каждый кусочек в яичную смесь, придерживая начинку, чтобы она не выпадала.

Рулетики из лаваша с колбасой и сыром: хрустящий перекус на сковороде

Заворачиваем в рулет. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

6. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите рулетики и обжарьте со всех сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Рулетики из лаваша с колбасой и сыром: хрустящий перекус на сковороде

Нарезаем на кусочки и окунаем в яйцо. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

7. При необходимости переворачивайте их лопаткой, чтобы начинка оставалась внутри.

8. Готовые рулетики переложите на тарелку и подавайте теплыми, пока сыр внутри остается мягким.

Рулетики из лаваша с колбасой и сыром: хрустящий перекус на сковороде

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

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