Рулетики из лаваша с колбасой и сыром: хрустящий перекус на сковороде
Если нужно быстро приготовить перекус, попробуйте рулетики из лаваша с колбасой, сыром и помидорами. Начинка получается сочной благодаря овощам и соусу, а после обжаривания лаваш приобретает золотистую корочку. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти в холодильнике. Перед жаркой рулетики окунают во взбитые яйца, чтобы они лучше держали форму и равномерно подрумянились.
Идея приготовления рулетиков из лаваша на перекус опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- Лаваш – 200 г
- Вареная колбаса – 250 г
- Твердый сыр – 150-200 г
- Помидор – 1 шт.
- Укроп и петрушка – по вкусу
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Майонез – 2 ст.л.
- Черный молотый перец – по вкусу
- Яйца – 2 шт.
- Соль – щепотка
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Вареную колбасу и твердый сыр натрите на крупной терке. Помидор нарежьте небольшими кубиками, а укроп и петрушку мелко порубите.
2. Смешайте колбасу, сыр, помидор и зелень. Добавьте кетчуп, майонез и черный молотый перец. Перемешайте начинку до однородности.
3. Разложите лаваш на рабочей поверхности и равномерно распределите начинку, оставляя немного свободного места у краев.
4. Плотно сверните лаваш в рулет и нарежьте порционными кусочками. По желанию вместо рулетиков можно сформировать конвертики.
5. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли. Осторожно окуните каждый кусочек в яичную смесь, придерживая начинку, чтобы она не выпадала.
6. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите рулетики и обжарьте со всех сторон на среднем огне до золотистой корочки.
7. При необходимости переворачивайте их лопаткой, чтобы начинка оставалась внутри.
8. Готовые рулетики переложите на тарелку и подавайте теплыми, пока сыр внутри остается мягким.
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