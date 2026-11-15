Рыба с овощами в духовке: рецепт нежного минтая с лимоном и травами
На ужин можно приготовить минтай с лимоном, ароматными травами и овощами. Рыбу не нужно предварительно обжаривать: достаточно замариновать ее в оливковом масле со специями и лимонным соком. Затем кусочки филе выкладывают на овощную подушку из брокколи, брюссельской и цветной капусты и запекают в духовке. В результате получается полноценное блюдо, для которого не придется отдельно готовить гарнир.
Как вкусно приготовить минтай с лимоном и травами опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- Минтай – 1 тушка
- Брокколи – 150 г
- Брюссельская капуста – 150 г
- Цветная капуста – 150 г
- Морковь – 1 шт.
- Оливковое масло – 2-3 ст.л.
- Лимонный сок – из половины лимона
- Специи для рыбы – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Лимон – несколько ломтиков
- Свежий тимьян – 2-3 веточки
Способ приготовления:
1. Минтай предварительно разморозьте, очистите и отделите филе от костей. Нарежьте рыбу порционными кусочками.
2. Добавьте к минтаю специи для рыбы, оливковое масло и сок половины лимона. Перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут.
3. Брокколи, брюссельскую и цветную капусту подготовьте к запеканию. Морковь почистите и нарежьте кружочками или небольшими кусочками.
4. Выложите овощи в форму для запекания, слегка посолите и сбрызните оливковым маслом.
5. Сверху распределите кусочки замаринованного минтая. Добавьте ломтики лимона и веточки свежего тимьяна.
6. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте примерно 20 минут, пока рыба и овощи не будут готовы.
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