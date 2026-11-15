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Рыба с овощами в духовке: рецепт нежного минтая с лимоном и травами

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
99
Рыба с овощами в духовке: рецепт нежного минтая с лимоном и травами
Как вкусно приготовить минтай. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

На ужин можно приготовить минтай с лимоном, ароматными травами и овощами. Рыбу не нужно предварительно обжаривать: достаточно замариновать ее в оливковом масле со специями и лимонным соком. Затем кусочки филе выкладывают на овощную подушку из брокколи, брюссельской и цветной капусты и запекают в духовке. В результате получается полноценное блюдо, для которого не придется отдельно готовить гарнир.

Как вкусно приготовить минтай с лимоном и травами опубликована на странице ask edith в Instagram.

Рыба с овощами в духовке: рецепт нежного минтая с лимоном и травами

Как приготовить минтай. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

Ингредиенты:

  • Минтай – 1 тушка
  • Брокколи – 150 г
  • Брюссельская капуста – 150 г
  • Цветная капуста – 150 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • Лимонный сок – из половины лимона
  • Специи для рыбы – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Лимон – несколько ломтиков
  • Свежий тимьян – 2-3 веточки
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Способ приготовления:

Рыба с овощами в духовке: рецепт нежного минтая с лимоном и травами

Нарезаем рыбу. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

1. Минтай предварительно разморозьте, очистите и отделите филе от костей. Нарежьте рыбу порционными кусочками.

2. Добавьте к минтаю специи для рыбы, оливковое масло и сок половины лимона. Перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут.

Рыба с овощами в духовке: рецепт нежного минтая с лимоном и травами

Добавляем специи и лимонный сок. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

3. Брокколи, брюссельскую и цветную капусту подготовьте к запеканию. Морковь почистите и нарежьте кружочками или небольшими кусочками.

Рыба с овощами в духовке: рецепт нежного минтая с лимоном и травами

Выкладываем рыбу на овощи. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

4. Выложите овощи в форму для запекания, слегка посолите и сбрызните оливковым маслом.

5. Сверху распределите кусочки замаринованного минтая. Добавьте ломтики лимона и веточки свежего тимьяна.

Рыба с овощами в духовке: рецепт нежного минтая с лимоном и травами

Готовая рыба. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

6. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте примерно 20 минут, пока рыба и овощи не будут готовы.

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