Рыба с овощами в духовке: рецепт нежного минтая с лимоном и травами

На ужин можно приготовить минтай с лимоном, ароматными травами и овощами. Рыбу не нужно предварительно обжаривать: достаточно замариновать ее в оливковом масле со специями и лимонным соком. Затем кусочки филе выкладывают на овощную подушку из брокколи, брюссельской и цветной капусты и запекают в духовке. В результате получается полноценное блюдо, для которого не придется отдельно готовить гарнир.

Как вкусно приготовить минтай с лимоном и травами опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

Минтай – 1 тушка

Брокколи – 150 г

Брюссельская капуста – 150 г

Цветная капуста – 150 г

Морковь – 1 шт.

Оливковое масло – 2-3 ст.л.

Лимонный сок – из половины лимона

Специи для рыбы – по вкусу

Соль – по вкусу

Лимон – несколько ломтиков

Свежий тимьян – 2-3 веточки

Способ приготовления:

1. Минтай предварительно разморозьте, очистите и отделите филе от костей. Нарежьте рыбу порционными кусочками.

2. Добавьте к минтаю специи для рыбы, оливковое масло и сок половины лимона. Перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут.

3. Брокколи, брюссельскую и цветную капусту подготовьте к запеканию. Морковь почистите и нарежьте кружочками или небольшими кусочками.

4. Выложите овощи в форму для запекания, слегка посолите и сбрызните оливковым маслом.

5. Сверху распределите кусочки замаринованного минтая. Добавьте ломтики лимона и веточки свежего тимьяна.

Главные истории дня

6. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте примерно 20 минут, пока рыба и овощи не будут готовы.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.