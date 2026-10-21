Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда
Рис, овощи, и омлет – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусного и сытного блюда. Стоит отметить, что еще из риса можно сделать вкусное харчо, плов, пудинги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного риса, с колбасками, омлетом, овощами.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- охотничьи колбаски – 370 г
- рис – 250 г
- вода – 500 мл
- специи: соль, перец, паприка, копченая паприка – по вкусу
- зелень
Способ приготовления:
1. В яйца добавить соль, взбить и обжарить, помешивая, по принципу скрембла. Отложить.
2. Обжарить до мягкости на небольшом количестве масла нарезанные лук и морковь, добавить колбаски и обжарить вместе 5 мин. Добавить рис, горячую воду, специи, перемешать, накрыть крышкой и готовить на слабом огне 25-30 минут.
3. Выключить, добавить жареные яйца, зелень, перемешать, накрыть, дать настояться 10 минут.
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