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Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
165
Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда
Как приготовить рис. Источник: freepik.com

Рис, овощи, и омлет – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусного и сытного блюда. Стоит отметить, что еще из риса можно сделать вкусное харчо, плов, пудинги.

Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда

Вкусный рис с омлетом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного риса, с колбасками, омлетом, овощами.

Ингредиенты: 

  • яйца – 5 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • охотничьи колбаски – 370 г
  • рис – 250 г
  • вода – 500 мл
  • специи: соль, перец, паприка, копченая паприка – по вкусу
  • зелень
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Способ приготовления: 

1. В яйца добавить соль, взбить и обжарить, помешивая, по принципу скрембла. Отложить.

Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда

Ингредиенты для блюда

2. Обжарить до мягкости на небольшом количестве масла нарезанные лук и морковь, добавить колбаски и обжарить вместе 5 мин. Добавить рис, горячую воду, специи, перемешать, накрыть крышкой и готовить на слабом огне 25-30 минут. 

Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда

Рис для блюда

3. Выключить, добавить жареные яйца, зелень, перемешать, накрыть, дать настояться 10 минут.

Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда

Готовый рис

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