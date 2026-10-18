Салат ''Красное море'' с крабовыми палочками: сочный рецепт за 15 минут

Салат "Красное море" готовят из крабовых палочек, помидоров, красного сладкого перца и твердого сыра. Чеснок придает блюду яркий вкус, а майонез помогает объединить все ингредиенты. Чтобы салат не получился водянистым, из помидоров можно предварительно удалить серединку с семечками. Блюдо подходит как для праздничного стола, так и для быстрого ужина.

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Идея приготовления салата "Красное море" опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Помидоры – 2-3 шт.

Красный сладкий перец – 1 шт.

Твердый сыр – 80 г

Чеснок – 1-2 зубчика

Майонез – 3-4 ст.л.

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой. Помидоры промойте, по желанию удалите сердцевину с семечками и нарежьте мякоть полосками.

2. Красный сладкий перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой.

3. Твердый сыр натрите на крупной терке или нарежьте тонкими полосками.

4. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

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5. Переложите крабовые палочки, помидоры, перец и сыр в салатник. Добавьте чеснок, майонез, соль и черный перец.

6. Аккуратно перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.

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