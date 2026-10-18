Салат "Красное море" с крабовыми палочками: сочный рецепт за 15 минут
Салат "Красное море" готовят из крабовых палочек, помидоров, красного сладкого перца и твердого сыра. Чеснок придает блюду яркий вкус, а майонез помогает объединить все ингредиенты. Чтобы салат не получился водянистым, из помидоров можно предварительно удалить серединку с семечками. Блюдо подходит как для праздничного стола, так и для быстрого ужина.
Идея приготовления салата "Красное море" опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Помидоры – 2-3 шт.
- Красный сладкий перец – 1 шт.
- Твердый сыр – 80 г
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Майонез – 3-4 ст.л.
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой. Помидоры промойте, по желанию удалите сердцевину с семечками и нарежьте мякоть полосками.
2. Красный сладкий перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой.
3. Твердый сыр натрите на крупной терке или нарежьте тонкими полосками.
4. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
5. Переложите крабовые палочки, помидоры, перец и сыр в салатник. Добавьте чеснок, майонез, соль и черный перец.
6. Аккуратно перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.
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