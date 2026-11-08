Салат ''Днестр'' за 10 минут: понадобятся капуста, морковь и кукуруза

Салат "Днестр" – простое блюдо с хрустящей капустой, сырокопченой колбасой и консервированной кукурузой. Для его приготовления не нужно варить или обжаривать ингредиенты: достаточно нарезать овощи, натереть морковь и смешать все в одной миске. Майонезная заправка объединяет продукты, а свежая зелень придает салату аромат. Такой рецепт подойдет для быстрого обеда, ужина или дополнения к праздничному столу.

Идея приготовления домашнего салата "Днестр" опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Синяя капуста – по вкусу

Сырая морковь – по вкусу

Сырокопченая колбаса – по вкусу

Консервированная кукуруза – по вкусу

Майонез – для заправки

Свежая зелень – по вкусу

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Синюю капусту тонко нашинкуйте и переложите в глубокий салатник. Если она жесткая, слегка помните ее руками, чтобы стала мягче.

2. Морковь очистите и натрите на специальной терке для приготовления моркови по-корейски.

3. Сырокопченую колбасу нарежьте тонкой соломкой или небольшими полосками. Добавьте к капусте вместе с натертой морковью.

4. Консервированную кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость, а затем пересыпьте в салатницу.

5. Добавьте измельченную свежую зелень, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Главные истории дня

6. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно распределилась.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.