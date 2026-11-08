Салат "Днестр" за 10 минут: понадобятся капуста, морковь и кукуруза
Салат "Днестр" – простое блюдо с хрустящей капустой, сырокопченой колбасой и консервированной кукурузой. Для его приготовления не нужно варить или обжаривать ингредиенты: достаточно нарезать овощи, натереть морковь и смешать все в одной миске. Майонезная заправка объединяет продукты, а свежая зелень придает салату аромат. Такой рецепт подойдет для быстрого обеда, ужина или дополнения к праздничному столу.
Идея приготовления домашнего салата "Днестр" опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- Синяя капуста – по вкусу
- Сырая морковь – по вкусу
- Сырокопченая колбаса – по вкусу
- Консервированная кукуруза – по вкусу
- Майонез – для заправки
- Свежая зелень – по вкусу
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Синюю капусту тонко нашинкуйте и переложите в глубокий салатник. Если она жесткая, слегка помните ее руками, чтобы стала мягче.
2. Морковь очистите и натрите на специальной терке для приготовления моркови по-корейски.
3. Сырокопченую колбасу нарежьте тонкой соломкой или небольшими полосками. Добавьте к капусте вместе с натертой морковью.
4. Консервированную кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость, а затем пересыпьте в салатницу.
5. Добавьте измельченную свежую зелень, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
6. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно распределилась.
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