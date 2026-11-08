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Салат "Днестр" за 10 минут: понадобятся капуста, морковь и кукуруза

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
561
Салат "Днестр" за 10 минут: понадобятся капуста, морковь и кукуруза
Рецепт майонезного салата с капустой. Источник: Создано с помощью ИИ

Салат "Днестр" – простое блюдо с хрустящей капустой, сырокопченой колбасой и консервированной кукурузой. Для его приготовления не нужно варить или обжаривать ингредиенты: достаточно нарезать овощи, натереть морковь и смешать все в одной миске. Майонезная заправка объединяет продукты, а свежая зелень придает салату аромат. Такой рецепт подойдет для быстрого обеда, ужина или дополнения к праздничному столу.

Идея приготовления домашнего салата "Днестр" опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Салат ''Днестр'' за 10 минут: понадобятся капуста, морковь и кукуруза

Рецепт салата из капусты. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

Ингредиенты:

  • Синяя капуста – по вкусу
  • Сырая морковь – по вкусу
  • Сырокопченая колбаса – по вкусу
  • Консервированная кукуруза – по вкусу
  • Майонез – для заправки
  • Свежая зелень – по вкусу
  • Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

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Салат ''Днестр'' за 10 минут: понадобятся капуста, морковь и кукуруза

Нарезаем капусту. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

1. Синюю капусту тонко нашинкуйте и переложите в глубокий салатник. Если она жесткая, слегка помните ее руками, чтобы стала мягче.

2. Морковь очистите и натрите на специальной терке для приготовления моркови по-корейски.

Салат ''Днестр'' за 10 минут: понадобятся капуста, морковь и кукуруза

Все соединяем в миске. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

3. Сырокопченую колбасу нарежьте тонкой соломкой или небольшими полосками. Добавьте к капусте вместе с натертой морковью.

4. Консервированную кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость, а затем пересыпьте в салатницу.

Салат ''Днестр'' за 10 минут: понадобятся капуста, морковь и кукуруза

Перемешиваем салат. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

5. Добавьте измельченную свежую зелень, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

6. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно распределилась.

Салат ''Днестр'' за 10 минут: понадобятся капуста, морковь и кукуруза

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

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