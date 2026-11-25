Салат "Гавайский" для новогоднего стола: делимся легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат для праздничного стола, идеальным вариантом будет блюдо из филе, ананаса, сыра. А для яркого вкуса – просто добавьте зелень в салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного новогоднего салата "Гавайский".
Ингредиенты:
- отварное куриное филе
- 3 яйца
- твердый сыр – 100 г
- зелень, томаты черри
- кукуруза
- консервированный ананас
- майонез
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Способ приготовления:
1. Филе нарежьте, яйца и сыр натрите, ананасы кубиком.
2. Соберите салат слоями, каждый слой смазываем майонезом для нежности.
Добавляем для красоты и свежести – укроп и томаты черри.
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