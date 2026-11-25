Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат для праздничного стола, идеальным вариантом будет блюдо из филе, ананаса, сыра. А для яркого вкуса – просто добавьте зелень в салат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного новогоднего салата "Гавайский".

Ингредиенты:

отварное куриное филе

3 яйца

твердый сыр – 100 г

зелень, томаты черри

кукуруза

консервированный ананас

майонез

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте, яйца и сыр натрите, ананасы кубиком.

2. Соберите салат слоями, каждый слой смазываем майонезом для нежности.

Добавляем для красоты и свежести – укроп и томаты черри.

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