Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт

Салат с куриной печенью можно сделать особенно интересным, если сочетать ее с карамелизированным ананасом, помидорами черри и пикантной заправкой. Печень обжаривают с чесноком, медом и соевым соусом, а для соуса смешивают зернистую горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Такое блюдо подойдет для сытного обеда и разнообразит привычное меню.

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Идея приготовления вкусного домашнего салата с печенью опубликована на странице ponomar valeriy в Instagram.

Ингредиенты для салата:

Куриная печень – 200 г

Кукурузный крахмал – 2 ст.л.

Чеснок – 2-3 зубчика

Мед – 1/2 ч.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Ананас – 1 кольцо

Сливочное масло – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Томаты черри – 3 шт.

Кунжут – 1 ч.л.

Салатный микс или руккола – по вкусу

Оливковое масло – для жарки

Соль – по вкусу

Для заправки:

Зернистая горчица – 1/2 ст.л.

Мед – 1/2 ст.л.

Лимонный или лаймовый сок – 1 ст.л.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Промойте куриную печень холодной водой, удалите пленки и жилки. Нарежьте кусочками, слегка посолите и обваляйте в кукурузном крахмале.

2. Разогрейте на сковороде оливковое масло. Выложите печень и обжаривайте примерно 4-5 минут, добавив измельченный чеснок. Время приготовления зависит от размера кусочков, поэтому доведите печень до полной готовности.

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3. Добавьте к печени мед и соевый соус. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты, чтобы кусочки покрылись ароматной глазурью.

4. На другой сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте. Выложите кольцо ананаса и карамелизируйте примерно по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

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5. Для заправки соедините зернистую горчицу, мед, лимонный или лаймовый сок и оливковое масло. Взбейте блендером до однородной консистенции. У соуса должен быть выраженный кисловатый и горчичный вкус.

6. Выложите салатный микс или рукколу на тарелку и полейте заправкой. Добавьте готовую куриную печень и карамелизированный ананас.

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7. Помидоры черри разрежьте пополам и распределите по салату. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом, при желании предварительно слегка обжарив его на сухой сковороде.

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