Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт
Салат с куриной печенью можно сделать особенно интересным, если сочетать ее с карамелизированным ананасом, помидорами черри и пикантной заправкой. Печень обжаривают с чесноком, медом и соевым соусом, а для соуса смешивают зернистую горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Такое блюдо подойдет для сытного обеда и разнообразит привычное меню.
Идея приготовления вкусного домашнего салата с печенью опубликована на странице ponomar valeriy в Instagram.
Ингредиенты для салата:
- Куриная печень – 200 г
- Кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Мед – 1/2 ч.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Ананас – 1 кольцо
- Сливочное масло – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Томаты черри – 3 шт.
- Кунжут – 1 ч.л.
- Салатный микс или руккола – по вкусу
- Оливковое масло – для жарки
- Соль – по вкусу
Для заправки:
- Зернистая горчица – 1/2 ст.л.
- Мед – 1/2 ст.л.
- Лимонный или лаймовый сок – 1 ст.л.
- Оливковое масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Промойте куриную печень холодной водой, удалите пленки и жилки. Нарежьте кусочками, слегка посолите и обваляйте в кукурузном крахмале.
2. Разогрейте на сковороде оливковое масло. Выложите печень и обжаривайте примерно 4-5 минут, добавив измельченный чеснок. Время приготовления зависит от размера кусочков, поэтому доведите печень до полной готовности.
3. Добавьте к печени мед и соевый соус. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты, чтобы кусочки покрылись ароматной глазурью.
4. На другой сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте. Выложите кольцо ананаса и карамелизируйте примерно по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
5. Для заправки соедините зернистую горчицу, мед, лимонный или лаймовый сок и оливковое масло. Взбейте блендером до однородной консистенции. У соуса должен быть выраженный кисловатый и горчичный вкус.
6. Выложите салатный микс или рукколу на тарелку и полейте заправкой. Добавьте готовую куриную печень и карамелизированный ананас.
7. Помидоры черри разрежьте пополам и распределите по салату. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом, при желании предварительно слегка обжарив его на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.