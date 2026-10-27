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Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
81
Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт
Рецепт салата с печенью. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Салат с куриной печенью можно сделать особенно интересным, если сочетать ее с карамелизированным ананасом, помидорами черри и пикантной заправкой. Печень обжаривают с чесноком, медом и соевым соусом, а для соуса смешивают зернистую горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Такое блюдо подойдет для сытного обеда и разнообразит привычное меню.

Идея приготовления вкусного домашнего салата с печенью опубликована на странице ponomar valeriy в Instagram.

Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт

Рецепт салата с печенью. Источник: Скриншот поста на странице ponomar valeriy в Instagram

Ингредиенты для салата:

  • Куриная печень – 200 г
  • Кукурузный крахмал – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Мед – 1/2 ч.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Ананас – 1 кольцо
  • Сливочное масло – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Томаты черри – 3 шт.
  • Кунжут – 1 ч.л.
  • Салатный микс или руккола – по вкусу
  • Оливковое масло – для жарки
  • Соль – по вкусу
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Для заправки:

  • Зернистая горчица – 1/2 ст.л.
  • Мед – 1/2 ст.л.
  • Лимонный или лаймовый сок – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт

Обжариваем печень. Источник: Скриншот поста на странице ponomar valeriy в Instagram

1. Промойте куриную печень холодной водой, удалите пленки и жилки. Нарежьте кусочками, слегка посолите и обваляйте в кукурузном крахмале.

2. Разогрейте на сковороде оливковое масло. Выложите печень и обжаривайте примерно 4-5 минут, добавив измельченный чеснок. Время приготовления зависит от размера кусочков, поэтому доведите печень до полной готовности.

Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт

Обжариваем ананас. Источник: Скриншот поста на странице ponomar valeriy в Instagram

3. Добавьте к печени мед и соевый соус. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты, чтобы кусочки покрылись ароматной глазурью.

4. На другой сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте. Выложите кольцо ананаса и карамелизируйте примерно по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт

Добавляем заправку к зелени. Источник: Скриншот поста на странице ponomar valeriy в Instagram

5. Для заправки соедините зернистую горчицу, мед, лимонный или лаймовый сок и оливковое масло. Взбейте блендером до однородной консистенции. У соуса должен быть выраженный кисловатый и горчичный вкус.

Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт

Формируем салат. Источник: Скриншот поста на странице ponomar valeriy в Instagram

6. Выложите салатный микс или рукколу на тарелку и полейте заправкой. Добавьте готовую куриную печень и карамелизированный ананас.

7. Помидоры черри разрежьте пополам и распределите по салату. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом, при желании предварительно слегка обжарив его на сухой сковороде.

Салат с карамелизированным ананасом и куриной печенью: пошаговый рецепт

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице ponomar valeriy в Instagram

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