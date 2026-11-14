Салат с курицей, пекинской капустой и горошком: легкий рецепт на каждый день
Если хочется приготовить сытный салат из простых продуктов, попробуйте сочетать запеченное куриное филе, пекинскую капусту, свежий огурец и зеленый горошек. Вареные яйца и твердая моцарелла делают блюдо более питательным, а заправка из греческого йогурта и дижонской горчицы добавляет приятную пикантность. Все ингредиенты достаточно подготовить, смешать и заправить перед подачей.
Идея приготовления праздничного салата с пекинской капустой опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 250 г
- Свежий огурец – 1 шт.
- Запеченное куриное филе – 250 г
- Консервированный зеленый горошек – 150 г
- Вареные яйца – 3 шт.
- Твердая моцарелла – 120 г
Для заправки:
- Греческий йогурт – 3 ст.л.
- Дижонская горчица – 1 ч.л.
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Свежий огурец помойте и нарежьте небольшими кубиками.
2. Запеченное куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
3. Вареные яйца очистите и натрите на мелкой терке. Так же натрите твердую моцареллу.
4. С консервированного горошка слейте жидкость.
5. Для заправки смешайте греческий йогурт с дижонской горчицей. Добавьте соль и молотый черный перец.
6. В большой миске соедините пекинскую капусту, огурец, куриное филе, горошек, яйца и моцареллу.
7. Добавьте йогуртовую заправку и осторожно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты.
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