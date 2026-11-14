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Салат с курицей, пекинской капустой и горошком: легкий рецепт на каждый день

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
150
Салат с курицей, пекинской капустой и горошком: легкий рецепт на каждый день
Вкусный салат с пекинской капустой. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если хочется приготовить сытный салат из простых продуктов, попробуйте сочетать запеченное куриное филе, пекинскую капусту, свежий огурец и зеленый горошек. Вареные яйца и твердая моцарелла делают блюдо более питательным, а заправка из греческого йогурта и дижонской горчицы добавляет приятную пикантность. Все ингредиенты достаточно подготовить, смешать и заправить перед подачей.

Идея приготовления праздничного салата с пекинской капустой опубликована на странице ask edith в Instagram.

Салат с курицей, пекинской капустой и горошком: легкий рецепт на каждый день

Рецепт салата с пекинской капустой. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 250 г
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Запеченное куриное филе – 250 г
  • Консервированный зеленый горошек – 150 г
  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Твердая моцарелла – 120 г

Для заправки:

  • Греческий йогурт – 3 ст.л.
  • Дижонская горчица – 1 ч.л.
  • Соль и молотый черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Салат с курицей, пекинской капустой и горошком: легкий рецепт на каждый день

Выкладываем огурцы и капусту на тарелку. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

1. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Свежий огурец помойте и нарежьте небольшими кубиками.

2. Запеченное куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

Салат с курицей, пекинской капустой и горошком: легкий рецепт на каждый день

Добавляем остальные компоненты. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

3. Вареные яйца очистите и натрите на мелкой терке. Так же натрите твердую моцареллу.

Салат с курицей, пекинской капустой и горошком: легкий рецепт на каждый день

Добавляем заправку. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

4. С консервированного горошка слейте жидкость.

5. Для заправки смешайте греческий йогурт с дижонской горчицей. Добавьте соль и молотый черный перец.

Салат с курицей, пекинской капустой и горошком: легкий рецепт на каждый день

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

6. В большой миске соедините пекинскую капусту, огурец, куриное филе, горошек, яйца и моцареллу.

7. Добавьте йогуртовую заправку и осторожно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты.

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