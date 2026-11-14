Салат с курицей, пекинской капустой и горошком: легкий рецепт на каждый день

Если хочется приготовить сытный салат из простых продуктов, попробуйте сочетать запеченное куриное филе, пекинскую капусту, свежий огурец и зеленый горошек. Вареные яйца и твердая моцарелла делают блюдо более питательным, а заправка из греческого йогурта и дижонской горчицы добавляет приятную пикантность. Все ингредиенты достаточно подготовить, смешать и заправить перед подачей.

Идея приготовления праздничного салата с пекинской капустой опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 250 г

Свежий огурец – 1 шт.

Запеченное куриное филе – 250 г

Консервированный зеленый горошек – 150 г

Вареные яйца – 3 шт.

Твердая моцарелла – 120 г

Для заправки:

Греческий йогурт – 3 ст.л.

Дижонская горчица – 1 ч.л.

Соль и молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Свежий огурец помойте и нарежьте небольшими кубиками.

2. Запеченное куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

3. Вареные яйца очистите и натрите на мелкой терке. Так же натрите твердую моцареллу.

4. С консервированного горошка слейте жидкость.

5. Для заправки смешайте греческий йогурт с дижонской горчицей. Добавьте соль и молотый черный перец.

Главные истории дня

6. В большой миске соедините пекинскую капусту, огурец, куриное филе, горошек, яйца и моцареллу.

7. Добавьте йогуртовую заправку и осторожно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий