Салат из пекинской капусты, копченой курицы и кукурузы готовится всего за несколько минут. Свежий огурец придает ему сочность, а мясо и кукуруза делают блюдо сытнее. Все ингредиенты нужно лишь нарезать, смешать и заправить майонезом. Такой салат можно подать к обеду или ужину либо приготовить для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного домашнего салата из пекинской капусты опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 300 г

Огурец – 1 большой (150 г)

Копченое куриное филе – 200 г

Консервированная кукуруза – 150 г

Петрушка – небольшой пучок

Майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Пекинскую капусту промойте, обсушите и тонко нашинкуйте. Переложите в большой салатник.

2. Огурец нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Копченое куриное филе также нарежьте удобными кусочками.

3. Добавьте к капусте огурец, курицу и консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.

4. Петрушку мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.

5. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте соль и черный перец по вкусу.

6. Подавайте салат сразу после приготовления, пока овощи остаются свежими и хрустящими.

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