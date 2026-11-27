Салат из пекинской капусты и копченой курицы: простой рецепт на каждый день
Салат из пекинской капусты, копченой курицы и кукурузы готовится всего за несколько минут. Свежий огурец придает ему сочность, а мясо и кукуруза делают блюдо сытнее. Все ингредиенты нужно лишь нарезать, смешать и заправить майонезом. Такой салат можно подать к обеду или ужину либо приготовить для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного домашнего салата из пекинской капусты опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 300 г
- Огурец – 1 большой (150 г)
- Копченое куриное филе – 200 г
- Консервированная кукуруза – 150 г
- Петрушка – небольшой пучок
- Майонез – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Пекинскую капусту промойте, обсушите и тонко нашинкуйте. Переложите в большой салатник.
2. Огурец нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Копченое куриное филе также нарежьте удобными кусочками.
3. Добавьте к капусте огурец, курицу и консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.
4. Петрушку мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.
5. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте соль и черный перец по вкусу.
6. Подавайте салат сразу после приготовления, пока овощи остаются свежими и хрустящими.
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