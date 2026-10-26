Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты
Салат с ветчиной и ананасами сочетает солоноватый вкус мяса со сладостью консервированных фруктов. Твердый сыр придает блюду насыщенность, красный перец делает его сочнее, а маслины добавляют выразительную пикантную нотку. Все ингредиенты нужно нарезать, смешать и заправить майонезом. Такой салат можно приготовить как для праздничного стола, так и для сытного ужина.
Идея приготовления вкусного салата с ветчиной и ананасами опубликована на странице cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Запеченная ветчина – 250 г
- Консервированные ананасы – 1 банка
- Красный сладкий перец – 1 шт.
- Твердый сыр – 150-200 г
- Маслины – 100 г
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Ветчину нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Для салата подойдет запеченное мясо с умеренно выраженным вкусом.
2. Консервированные ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Нарежьте их небольшими кусочками, если они продаются кольцами или крупными ломтиками.
3. Красный перец помойте, удалите семена и нарежьте соломкой или кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке или нарежьте небольшими брусочками.
4. Маслины разрежьте пополам. Если они с косточками, предварительно удалите их.
5. Переложите все ингредиенты в салатник, добавьте майонез, соль и черный перец по вкусу. Осторожно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась.
6. Перед подачей можно ненадолго поставить салат в холодильник, чтобы он охладился.
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