Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты

Салат с ветчиной и ананасами сочетает солоноватый вкус мяса со сладостью консервированных фруктов. Твердый сыр придает блюду насыщенность, красный перец делает его сочнее, а маслины добавляют выразительную пикантную нотку. Все ингредиенты нужно нарезать, смешать и заправить майонезом. Такой салат можно приготовить как для праздничного стола, так и для сытного ужина.

Видео дня

Идея приготовления вкусного салата с ветчиной и ананасами опубликована на странице cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

Запеченная ветчина – 250 г

Консервированные ананасы – 1 банка

Красный сладкий перец – 1 шт.

Твердый сыр – 150-200 г

Маслины – 100 г

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Ветчину нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Для салата подойдет запеченное мясо с умеренно выраженным вкусом.

2. Консервированные ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Нарежьте их небольшими кусочками, если они продаются кольцами или крупными ломтиками.

РЕКЛАМА

3. Красный перец помойте, удалите семена и нарежьте соломкой или кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке или нарежьте небольшими брусочками.

4. Маслины разрежьте пополам. Если они с косточками, предварительно удалите их.

Главные истории дня

5. Переложите все ингредиенты в салатник, добавьте майонез, соль и черный перец по вкусу. Осторожно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась.

6. Перед подачей можно ненадолго поставить салат в холодильник, чтобы он охладился.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.