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Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
51
Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты
Рецепт майонезного салата с ветчиной и ананасами. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Салат с ветчиной и ананасами сочетает солоноватый вкус мяса со сладостью консервированных фруктов. Твердый сыр придает блюду насыщенность, красный перец делает его сочнее, а маслины добавляют выразительную пикантную нотку. Все ингредиенты нужно нарезать, смешать и заправить майонезом. Такой салат можно приготовить как для праздничного стола, так и для сытного ужина.

Идея приготовления вкусного салата с ветчиной и ананасами опубликована на странице cook julija simonchuk в Instagram.

Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты

Рецепт салата с ветчиной и ананасами. Источник: Скриншот поста на странице cook julija simonchuk в Instagram

Ингредиенты:

  • Запеченная ветчина – 250 г
  • Консервированные ананасы – 1 банка
  • Красный сладкий перец – 1 шт.
  • Твердый сыр – 150-200 г
  • Маслины – 100 г
  • Майонез – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты

Нарезаем ветчину. Источник: Скриншот поста на странице cook julija simonchuk в Instagram

1. Ветчину нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Для салата подойдет запеченное мясо с умеренно выраженным вкусом.

2. Консервированные ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Нарежьте их небольшими кусочками, если они продаются кольцами или крупными ломтиками.

Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты

Соединяем все в миске. Источник: Скриншот поста на странице cook julija simonchuk в Instagram

3. Красный перец помойте, удалите семена и нарежьте соломкой или кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке или нарежьте небольшими брусочками.

Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты

Добавляем оливки. Источник: Скриншот поста на странице cook julija simonchuk в Instagram

4. Маслины разрежьте пополам. Если они с косточками, предварительно удалите их.

Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты

Добавляем заправку. Источник: Скриншот поста на странице cook julija simonchuk в Instagram

5. Переложите все ингредиенты в салатник, добавьте майонез, соль и черный перец по вкусу. Осторожно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась.

6. Перед подачей можно ненадолго поставить салат в холодильник, чтобы он охладился.

Салат с ветчиной и консервированными ананасами: готовится за считаные минуты

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице cook julija simonchuk в Instagram

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