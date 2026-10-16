Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборыКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплаты"Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6""Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6"Оккупанты атаковали Киев: произошли пожары. ФотоОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. Фото"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМРоссия намерена за месяц лишить три украинских города электричества, воды и отопления – NYTРоссия намерена за месяц лишить три украинских города электричества, воды и отопления – NYTКто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 летКто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – ReutersБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. Фото

Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 78
Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой
Рецепт салата с тунцом. Источник: Создано с помощью ИИ

Салат с тунцом, фетой и свежими овощами можно приготовить всего за 15 минут. Сочетание помидоров, огурцов, красного лука и солоноватого сыра дополняет заправка из оливкового масла, соевого соуса и французской горчицы. Блюдо получается сочным, имеет насыщенный вкус и не требует майонеза. Такой салат можно подать на обед, ужин или как самостоятельное блюдо.

Идея приготовления салата с тунцом и фетой опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой

Рецепт салата с тунцом и фетой. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

Ингредиенты:

  • Тунец – 150 г
  • Огурец – 1 средний (150 г)
  • Помидор – 1 большой (150 г)
  • Красный лук – 1/4 небольшого
  • Сыр фета – 60 г
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Французская горчица – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 321
Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями
icon 321
Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 279
Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью
icon 279
Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 207
Апельсиновые кексы "12 ложек": простой рецепт нежной домашней выпечки
icon 207
Апельсиновые кексы "12 ложек": простой рецепт нежной домашней выпечки

Способ приготовления:

Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой

Смешиваем овощи. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

1. Огурец и помидор нарежьте кусочками среднего размера. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

2. Переложите овощи в салатницу. Добавьте тунец, предварительно слив с него лишнюю жидкость, и аккуратно перемешайте.

Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой

Добавляем тунец. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

3. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и французскую горчицу. Добавьте лимонный сок и черный перец по вкусу. Перемешайте до однородности.

Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой

Добавляем заправку. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

4. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась между ингредиентами.

Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой

Добавляем фету. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

5. Посыпьте сверху фетой и сразу подавайте к столу.

Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты