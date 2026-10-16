Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой

Салат с тунцом, фетой и свежими овощами можно приготовить всего за 15 минут. Сочетание помидоров, огурцов, красного лука и солоноватого сыра дополняет заправка из оливкового масла, соевого соуса и французской горчицы. Блюдо получается сочным, имеет насыщенный вкус и не требует майонеза. Такой салат можно подать на обед, ужин или как самостоятельное блюдо.

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Идея приготовления салата с тунцом и фетой опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Тунец – 150 г

Огурец – 1 средний (150 г)

Помидор – 1 большой (150 г)

Красный лук – 1/4 небольшого

Сыр фета – 60 г

Оливковое масло – 2 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Французская горчица – 1 ч.л.

Лимонный сок – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурец и помидор нарежьте кусочками среднего размера. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

2. Переложите овощи в салатницу. Добавьте тунец, предварительно слив с него лишнюю жидкость, и аккуратно перемешайте.

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3. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и французскую горчицу. Добавьте лимонный сок и черный перец по вкусу. Перемешайте до однородности.

4. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась между ингредиентами.

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5. Посыпьте сверху фетой и сразу подавайте к столу.

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