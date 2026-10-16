Салат с тунцом и фетой: простой рецепт с сочными овощами и пикантной заправкой
Салат с тунцом, фетой и свежими овощами можно приготовить всего за 15 минут. Сочетание помидоров, огурцов, красного лука и солоноватого сыра дополняет заправка из оливкового масла, соевого соуса и французской горчицы. Блюдо получается сочным, имеет насыщенный вкус и не требует майонеза. Такой салат можно подать на обед, ужин или как самостоятельное блюдо.
Идея приготовления салата с тунцом и фетой опубликована на странице vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- Тунец – 150 г
- Огурец – 1 средний (150 г)
- Помидор – 1 большой (150 г)
- Красный лук – 1/4 небольшого
- Сыр фета – 60 г
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Французская горчица – 1 ч.л.
- Лимонный сок – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурец и помидор нарежьте кусочками среднего размера. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
2. Переложите овощи в салатницу. Добавьте тунец, предварительно слив с него лишнюю жидкость, и аккуратно перемешайте.
3. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и французскую горчицу. Добавьте лимонный сок и черный перец по вкусу. Перемешайте до однородности.
4. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась между ингредиентами.
5. Посыпьте сверху фетой и сразу подавайте к столу.
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