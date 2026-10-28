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Салат "Мимоза" по-новому: добавляем тунец и готовим йогуртовый соус

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
0
Салат "Мимоза" по-новому: добавляем тунец и готовим йогуртовый соус
Рецепт "Мимозы" с тунцом. Источник: recipesfromeurope.com

Салат "Мимоза" можно приготовить по-другому, заменив традиционный майонез заправкой на основе греческого йогурта. Для блюда понадобятся тунец в собственном соку, отварные картофель и морковь, а также яйца. Лимонный сок и горчица придают соусу более выразительный вкус. Салат выкладывают слоями и оставляют в холодильнике на два часа, чтобы он хорошо пропитался.

Идея приготовления салата "Мимоза" с тунцом опубликована на странице olena smachno в Instagram.

Салат ''Мимоза'' по-новому: добавляем тунец и готовим йогуртовый соус

Как приготовить "Мимозу" с тунцом. Источник: Скриншот поста на странице olena smachno в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель отварной – 150 г
  • Морковь отварная – 150 г
  • Яйца вареные – 3 шт.
  • Тунец в собственном соку – 120 г

Для соуса:

  • Греческий йогурт 8% – 150 г
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Американская горчица – 1 ч.л. с горкой
  • Соль – по вкусу
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Способ приготовления:

Салат ''Мимоза'' по-новому: добавляем тунец и готовим йогуртовый соус

Выкладываем картофель в форму. Источник: Скриншот поста на странице olena smachno в Instagram

1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Дайте им полностью остыть, после чего очистите овощи и яйца от кожуры и скорлупы.

2. Приготовьте соус. Смешайте греческий йогурт, лимонный сок, американскую горчицу и соль. Перемешайте до однородной консистенции.

Салат ''Мимоза'' по-новому: добавляем тунец и готовим йогуртовый соус

Добавляем тунец. Источник: Скриншот поста на странице olena smachno в Instagram

3. Натрите картофель и морковь на крупной терке. Яйца разделите на белки и желтки: белки натрите на крупной терке, а желтки на мелкой. Слейте жидкость с тунца и разомните его вилкой.

Салат ''Мимоза'' по-новому: добавляем тунец и готовим йогуртовый соус

Добавляем морковь. Источник: Скриншот поста на странице olena smachno в Instagram

4. Выложите салат слоями. Сначала распределите картофель, смажьте его соусом, а сверху выложите тунец. Затем добавьте соус, яичные белки, еще один слой заправки, морковь и оставшийся соус. Завершите салат тертыми желтками.

Салат ''Мимоза'' по-новому: добавляем тунец и готовим йогуртовый соус

Добавляем сверху яйца. Источник: Скриншот поста на странице olena smachno в Instagram

5. Поставьте блюдо в холодильник на два часа. За это время слои пропитаются соусом, а салат приобретет более насыщенный вкус.

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