Салат "Мимоза" по-новому: добавляем тунец и готовим йогуртовый соус
Салат "Мимоза" можно приготовить по-другому, заменив традиционный майонез заправкой на основе греческого йогурта. Для блюда понадобятся тунец в собственном соку, отварные картофель и морковь, а также яйца. Лимонный сок и горчица придают соусу более выразительный вкус. Салат выкладывают слоями и оставляют в холодильнике на два часа, чтобы он хорошо пропитался.
Идея приготовления салата "Мимоза" с тунцом опубликована на странице olena smachno в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель отварной – 150 г
- Морковь отварная – 150 г
- Яйца вареные – 3 шт.
- Тунец в собственном соку – 120 г
Для соуса:
- Греческий йогурт 8% – 150 г
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Американская горчица – 1 ч.л. с горкой
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Дайте им полностью остыть, после чего очистите овощи и яйца от кожуры и скорлупы.
2. Приготовьте соус. Смешайте греческий йогурт, лимонный сок, американскую горчицу и соль. Перемешайте до однородной консистенции.
3. Натрите картофель и морковь на крупной терке. Яйца разделите на белки и желтки: белки натрите на крупной терке, а желтки на мелкой. Слейте жидкость с тунца и разомните его вилкой.
4. Выложите салат слоями. Сначала распределите картофель, смажьте его соусом, а сверху выложите тунец. Затем добавьте соус, яичные белки, еще один слой заправки, морковь и оставшийся соус. Завершите салат тертыми желтками.
5. Поставьте блюдо в холодильник на два часа. За это время слои пропитаются соусом, а салат приобретет более насыщенный вкус.
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