Салат ''Мимоза'' по-новому: добавляем тунец и готовим йогуртовый соус

Салат "Мимоза" можно приготовить по-другому, заменив традиционный майонез заправкой на основе греческого йогурта. Для блюда понадобятся тунец в собственном соку, отварные картофель и морковь, а также яйца. Лимонный сок и горчица придают соусу более выразительный вкус. Салат выкладывают слоями и оставляют в холодильнике на два часа, чтобы он хорошо пропитался.

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Идея приготовления салата "Мимоза" с тунцом опубликована на странице olena smachno в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель отварной – 150 г

Морковь отварная – 150 г

Яйца вареные – 3 шт.

Тунец в собственном соку – 120 г

Для соуса:

Греческий йогурт 8% – 150 г

Лимонный сок – 1 ч.л.

Американская горчица – 1 ч.л. с горкой

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Дайте им полностью остыть, после чего очистите овощи и яйца от кожуры и скорлупы.

2. Приготовьте соус. Смешайте греческий йогурт, лимонный сок, американскую горчицу и соль. Перемешайте до однородной консистенции.

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3. Натрите картофель и морковь на крупной терке. Яйца разделите на белки и желтки: белки натрите на крупной терке, а желтки на мелкой. Слейте жидкость с тунца и разомните его вилкой.

4. Выложите салат слоями. Сначала распределите картофель, смажьте его соусом, а сверху выложите тунец. Затем добавьте соус, яичные белки, еще один слой заправки, морковь и оставшийся соус. Завершите салат тертыми желтками.

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5. Поставьте блюдо в холодильник на два часа. За это время слои пропитаются соусом, а салат приобретет более насыщенный вкус.

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