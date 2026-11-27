Салат "Мимоза" – одни из самых простых и вкусных домашних салатов. Для яркого вкуса в салат можно добавить маринованный лук и сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной "Мимозы" с тунцом, сыром и луком.

Ингредиенты:

Консервированная рыба (сардина или тунец)

Картофель

Морковь

Яйца

Твердый сыр

Лук – 1 крупная

Сахар – 1 ч. л.

Яблочный уксус – 2 ст. л.

Майонез

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезать, добавить сахар и яблочный уксус, перемешать и оставить мариноваться.

2. Картофель и морковь отварить и натереть на терке. Яйца отварить, белки и желтки натереть отдельно. Сыр также натереть. Консервированную рыбу размять вилкой.

3. Выкладываем салат слоями: картофель, рыба, маринованный лучок, белки, морковь, сыр. Каждый слой при необходимости смазываем майонезом, а последовательность можно менять по своему вкусу. Сверху щедро посыпаем натертыми желтками – именно они придают салату вид нежной мимозы.

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Ставим в холодильник, чтобы салат пропитался, и можно подавать к столу!

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