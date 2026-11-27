Салат "Мимоза" по-новому: рецепт блюда для новогоднего стола
Салат "Мимоза" – одни из самых простых и вкусных домашних салатов. Для яркого вкуса в салат можно добавить маринованный лук и сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной "Мимозы" с тунцом, сыром и луком.
Ингредиенты:
- Консервированная рыба (сардина или тунец)
- Картофель
- Морковь
- Яйца
- Твердый сыр
- Лук – 1 крупная
- Сахар – 1 ч. л.
- Яблочный уксус – 2 ст. л.
- Майонез
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарезать, добавить сахар и яблочный уксус, перемешать и оставить мариноваться.
2. Картофель и морковь отварить и натереть на терке. Яйца отварить, белки и желтки натереть отдельно. Сыр также натереть. Консервированную рыбу размять вилкой.
3. Выкладываем салат слоями: картофель, рыба, маринованный лучок, белки, морковь, сыр. Каждый слой при необходимости смазываем майонезом, а последовательность можно менять по своему вкусу. Сверху щедро посыпаем натертыми желтками – именно они придают салату вид нежной мимозы.
Ставим в холодильник, чтобы салат пропитался, и можно подавать к столу!
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