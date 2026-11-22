Салат "Рождественский венок" с курицей и бри: праздничное блюдо, которое украсит стол
Если хочется добавить в праздничное меню что-то необычное, приготовьте салат "Рождественский венок". Его особенность не только в оригинальной подаче, но и в удачном сочетании ингредиентов: запеченной курицы, нежного сыра бри, авокадо и сочного винограда. Блюдо дополняет медово-горчичная заправка с легкой кислинкой лимонного сока. Такой салат выглядит нарядно и не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления эффектного праздничного салата "Рождественский венок" опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты для салата:
- Шпинат или микс зелени – 100 г
- Авокадо – 1 шт.
- Сыр бри – 150 г
- Куриное филе – 300 г
- Виноград без косточек – 150 г
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Соль, перец, паприка – по вкусу
Для заправки:
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Дижонская горчица – 1 ч.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и натрите оливковым маслом, солью, перцем и паприкой. Переложите в форму для запекания и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Готовое мясо полностью остудите и нарежьте ломтиками.
2. Авокадо очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Сыр бри нарежьте небольшими кубиками, а виноград разрежьте пополам.
3. Для заправки соедините оливковое масло, мед, дижонскую горчицу и лимонный сок. Добавьте соль и перец, затем хорошо перемешайте до однородности.
4. На большой круглой тарелке разложите шпинат или смесь зелени в форме венка. В центре оставьте пустое место, чтобы салат напоминал рождественское украшение. Равномерно полейте зелень частью заправки.
5. Сверху распределите ломтики курицы, авокадо, кубики бри и половинки виноградин. Чередуйте ингредиенты, чтобы салат выглядел аккуратно и празднично. Перед подачей полейте оставшейся заправкой.
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