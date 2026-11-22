Если хочется добавить в праздничное меню что-то необычное, приготовьте салат "Рождественский венок". Его особенность не только в оригинальной подаче, но и в удачном сочетании ингредиентов: запеченной курицы, нежного сыра бри, авокадо и сочного винограда. Блюдо дополняет медово-горчичная заправка с легкой кислинкой лимонного сока. Такой салат выглядит нарядно и не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления эффектного праздничного салата "Рождественский венок" опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты для салата:

Шпинат или микс зелени – 100 г

Авокадо – 1 шт.

Сыр бри – 150 г

Куриное филе – 300 г

Виноград без косточек – 150 г

Оливковое масло – 1 ст.л.

Соль, перец, паприка – по вкусу

Для заправки:

Оливковое масло – 3 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Дижонская горчица – 1 ч.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и натрите оливковым маслом, солью, перцем и паприкой. Переложите в форму для запекания и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Готовое мясо полностью остудите и нарежьте ломтиками.

2. Авокадо очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Сыр бри нарежьте небольшими кубиками, а виноград разрежьте пополам.

3. Для заправки соедините оливковое масло, мед, дижонскую горчицу и лимонный сок. Добавьте соль и перец, затем хорошо перемешайте до однородности.

4. На большой круглой тарелке разложите шпинат или смесь зелени в форме венка. В центре оставьте пустое место, чтобы салат напоминал рождественское украшение. Равномерно полейте зелень частью заправки.

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5. Сверху распределите ломтики курицы, авокадо, кубики бри и половинки виноградин. Чередуйте ингредиенты, чтобы салат выглядел аккуратно и празднично. Перед подачей полейте оставшейся заправкой.

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