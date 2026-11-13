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Салат "Шуба по-королевски" без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
441
Рецепт салата
Салат "Шуба по-королевски" без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола. Источник: pinterest.com

Салат "Шуба" – очень простое, сытное, домашнее блюдо, основа которого – сельдь, овощи. А для яркого вкуса добавьте лук, плавленный сыр, желток.

Салат ''Шуба по-королевски'' без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола

"Шуба" по-новому

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой в приготовлении "Шубы" с лососем. 

Ингредиенты на 2 порции:

  • Лосось – 200 г
  • Лук – 1/2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Икра

Способ приготовления: 

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1. Картофель, морковь, свеклу и яйца отвариваем до готовности, остужаем и очищаем.

Салат ''Шуба по-королевски'' без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола

Салат "Шуба по-королевски" без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола

2. Лосось нарезаем небольшими кусочками. Лук мелко нарезаем. Картофель, морковь, яйца и свеклу натираем на крупной терке.

Салат ''Шуба по-королевски'' без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола

Салат "Шуба по-королевски" без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола

3. Выкладываем салат слоями: лосось, лук, картофель, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез и свекла, майонез, сверху украшаем икрой. 

Салат ''Шуба по-королевски'' без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола

Готовый салат

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