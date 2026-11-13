Салат ''Шуба по-королевски'' без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола

Салат "Шуба" – очень простое, сытное, домашнее блюдо, основа которого – сельдь, овощи. А для яркого вкуса добавьте лук, плавленный сыр, желток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой в приготовлении "Шубы" с лососем.

Ингредиенты на 2 порции:

Лосось – 200 г

Лук – 1/2 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Свекла – 1 шт.

Икра

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь, свеклу и яйца отвариваем до готовности, остужаем и очищаем.

2. Лосось нарезаем небольшими кусочками. Лук мелко нарезаем. Картофель, морковь, яйца и свеклу натираем на крупной терке.

3. Выкладываем салат слоями: лосось, лук, картофель, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез и свекла, майонез, сверху украшаем икрой.

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