Салат "Подсолнух" для новогоднего стола: делимся легким рецептом эффектного блюда
Салаты для новогоднего стола можно готовить из любых овощей, зелени, креветок, филе, ананасов, печени. А для свежести не забывайте добавлять зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Подсолнух" из куриного мяса и сыра.
Ингредиенты:
- Куриные бедра 2 шт. (отварить со специями)
- Лук 1 шт.
- Шампиньоны 250 г
- Твердый сыр 150 г
- Яйца 4-5 шт.
- Кукуруза 1/2 банки
- Оливки без косточек 1/2 банки
- Майонез
- Чипсы для украшения
Способ приготовления:
1. Куриные бедра отварите со специями, охладите и отдеите мясо от костей. Нарежьте.
2. Лук нарежьте и маринуйте с солью, сахаром и лимонным соком.
3. Шампиньоны обжарьте, пока не выпарится жидкость, добавьте кусочек масла, соль, перец и чеснок по вкусу. Яйца отварите и натрите на терке.
4. Выложите салат слоями, каждый слой смазывая майонезом: куриное мясо, маринованный лук, жареные шампиньоны, твердый сыр, яйца, кукуруза. Сверху украсьте половинками оливок, а перед подачей выложите чипсы по кругу, формируя лепестки подсолнуха.
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