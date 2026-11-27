Салаты для новогоднего стола можно готовить из любых овощей, зелени, креветок, филе, ананасов, печени. А для свежести не забывайте добавлять зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Подсолнух" из куриного мяса и сыра.

Ингредиенты:

Куриные бедра 2 шт. (отварить со специями)

Лук 1 шт.

Шампиньоны 250 г

Твердый сыр 150 г

Яйца 4-5 шт.

Кукуруза 1/2 банки

Оливки без косточек 1/2 банки

Майонез

Чипсы для украшения

Способ приготовления:

1. Куриные бедра отварите со специями, охладите и отдеите мясо от костей. Нарежьте.

2. Лук нарежьте и маринуйте с солью, сахаром и лимонным соком.

3. Шампиньоны обжарьте, пока не выпарится жидкость, добавьте кусочек масла, соль, перец и чеснок по вкусу. Яйца отварите и натрите на терке.

4. Выложите салат слоями, каждый слой смазывая майонезом: куриное мясо, маринованный лук, жареные шампиньоны, твердый сыр, яйца, кукуруза. Сверху украсьте половинками оливок, а перед подачей выложите чипсы по кругу, формируя лепестки подсолнуха.

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