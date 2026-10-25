Салат "Цезарь" с креветками: рецепт вкусного блюда для ужина
Салат "Цезарь" – один из самых вкусных и легких в приготовлении блюд. Это блюдо может быть идеальным вариантом для ужина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Цезаря" с креветками и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- обжаренные на гриле креветки
- перепелиные яйца
- истья салата
- черри
- подсушенные сухарики
- немного пармезана и легкая заправка
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Способ приготовления:
1. Обжарьте креветки, овощи порежьте. Приготовьте соус.
2. Соберите салат, сверху сыр и сухари!
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