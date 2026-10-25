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Салат "Цезарь" с креветками: рецепт вкусного блюда для ужина

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
60
Салат "Цезарь" с креветками: рецепт вкусного блюда для ужина
Рецепт вкусного салата с креветками. Источник: freepik.com

Салат "Цезарь" – один из самых вкусных и легких в приготовлении блюд. Это блюдо может быть идеальным вариантом для ужина.

Салат ''Цезарь'' с креветками: рецепт вкусного блюда для ужина

Что приготовить для ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Цезаря" с креветками и вкусным соусом.

Ингредиенты:

  • обжаренные на гриле креветки
  • перепелиные яйца
  • истья салата
  • черри
  • подсушенные сухарики
  • немного пармезана и легкая заправка
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Способ приготовления:

1. Обжарьте креветки, овощи порежьте. Приготовьте соус.

Салат ''Цезарь'' с креветками: рецепт вкусного блюда для ужина

Соус для блюда

2. Соберите салат, сверху сыр и сухари!

Салат ''Цезарь'' с креветками: рецепт вкусного блюда для ужина

Готовый салат

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