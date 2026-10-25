Салат ''Цезарь'' с креветками: рецепт вкусного блюда для ужина

Салат "Цезарь" – один из самых вкусных и легких в приготовлении блюд. Это блюдо может быть идеальным вариантом для ужина.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Цезаря" с креветками и вкусным соусом.

Ингредиенты:

обжаренные на гриле креветки

перепелиные яйца

истья салата

черри

подсушенные сухарики

немного пармезана и легкая заправка

Способ приготовления:

1. Обжарьте креветки, овощи порежьте. Приготовьте соус.

2. Соберите салат, сверху сыр и сухари!

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