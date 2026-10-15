Салат "Цезарь" по-домашнему: делимся рецептом вкусного блюда
Самый простой в приготовлении и очень вкусный салат – "Цезарь". Готовить его можно с куриным филе, красной рыбой, креветками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Цезарь" с сыром, и очень вкусным соусом.
Ингредиенты:
- салат айсберг
- куриное филе – 1 шт. или креветки
- помидоры – 200 г
- вареные яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- соус по вкусу
- сухарики
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок, прованские травы
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе замариновать с солью и специями, затем обжарить до готовности.
2. Для сухариков хлеб нарезать по своему усмотрению, посыпать солью, специями, слегка сбрызнуть маслом и подсушить в духовке.
3. Салат айсберг порвать руками, заправить соусом "Цезарь", перемешать и переложить в большую тарелку. Сверху выложить нарезанную курицу, помидоры, яйца и сухарики. Натереть сыр сверху.
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