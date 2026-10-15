Салат ''Цезарь'' по-домашнему: делимся рецептом вкусного блюда

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаРемонт на линии электропередачи. ИллюстрацияРоссия выбрала новые цели для ударов по энергетике Украины: что хотят уничтожить в первую очередьГенераторы на улице в Киеве. ИллюстрацияУкраинцам выделят до 300 тыс. грн на генераторы и солнечные панели: программу помощи расширилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиУкраина теряет до 200 млн долларов ежемесячно, необходимо срочно возобновить работу морских портов – медиаУкраина теряет до 200 млн долларов ежемесячно, необходимо срочно возобновить работу морских портов – медиа"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФ"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьХотят закрепиться: Трегубов рассказал, сколько военных РФ осталось в КупянскеХотят закрепиться: Трегубов рассказал, сколько военных РФ осталось в КупянскеТрамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба: в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и РоссииТрамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба: в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и РоссииИллюстрация - аренда жильяМожет ли владелец квартиры заходить к арендаторам без разрешения: что нужно знать украинцам

Салат "Цезарь" по-домашнему: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 255
Салат "Цезарь" по-домашнему: делимся рецептом вкусного блюда
Рецепт вкусного салата. Источник: freepik.com

Самый простой в приготовлении и очень вкусный салат – "Цезарь". Готовить его можно с куриным филе, красной рыбой, креветками.

Салат ''Цезарь'' по-домашнему: делимся рецептом вкусного блюда

Из чего приготовить домашний "Цезарь"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Цезарь" с сыром, и очень вкусным соусом. 

Ингредиенты:

  • салат айсберг
  • куриное филе – 1 шт. или креветки
  • помидоры – 200 г
  • вареные яйца – 2 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • соус по вкусу
  • сухарики
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок, прованские травы
  • масло для жарки
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 291
Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи
icon 291
Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 264
Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером
icon 264
Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 261
Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой
icon 261
Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой

Способ приготовления: 

1. Куриное филе замариновать с солью и специями, затем обжарить до готовности.

Салат ''Цезарь'' по-домашнему: делимся рецептом вкусного блюда

Ингредиенты для салата

2. Для сухариков хлеб нарезать по своему усмотрению, посыпать солью, специями, слегка сбрызнуть маслом и подсушить в духовке.

Салат ''Цезарь'' по-домашнему: делимся рецептом вкусного блюда

Добавляем овощи

3. Салат айсберг порвать руками, заправить соусом "Цезарь", перемешать и переложить в большую тарелку. Сверху выложить нарезанную курицу, помидоры, яйца и сухарики. Натереть сыр сверху.

Салат ''Цезарь'' по-домашнему: делимся рецептом вкусного блюда

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
салатпродуктыовощирецепт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты