Салат ''Цезарь'' по-домашнему: делимся рецептом вкусного блюда

Самый простой в приготовлении и очень вкусный салат – "Цезарь". Готовить его можно с куриным филе, красной рыбой, креветками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Цезарь" с сыром, и очень вкусным соусом.

Ингредиенты:

салат айсберг

куриное филе – 1 шт. или креветки

помидоры – 200 г

вареные яйца – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

соус по вкусу

сухарики

соль, перец, паприка, сушеный чеснок, прованские травы

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе замариновать с солью и специями, затем обжарить до готовности.

2. Для сухариков хлеб нарезать по своему усмотрению, посыпать солью, специями, слегка сбрызнуть маслом и подсушить в духовке.

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3. Салат айсберг порвать руками, заправить соусом "Цезарь", перемешать и переложить в большую тарелку. Сверху выложить нарезанную курицу, помидоры, яйца и сухарики. Натереть сыр сверху.

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