Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Абу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с БессмертнымАбу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с БессмертнымКалькулятор, документы и ключи от квартиры на столе у окна с видом на жилые домаУкраинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома: сумма изменитсяСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные ГенштабаИллюстрация – участники митинга в поддержку УкраиныВ Германии ужесточили наказание для украинских беженцев: кому сократят выплаты на 30%Бой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаВ Киеве российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть погибшая и пострадавшие. Подробности и фотоВ Киеве российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть погибшая и пострадавшие. Подробности и фотоВ Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: момент попал на видеоВ Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: момент попал на видеоОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетами и более чем сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбитоВ Киевской области разоблачили масштабное производство поддельного кофе.Украинцам продавали поддельный кофе и лапшу под видом известных брендов: где "накрыли" производствоЗимние каникулы в школах Украины: когда начнутся и в каких регионах продлятся дольшеЗимние каникулы в школах Украины: когда начнутся и в каких регионах продлятся дольше
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
1,4 т.
Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром
Какой вкусный салат приготовить с печенью. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Слоеный салат с куриной печенью станет сытной закуской для домашнего обеда или праздничного стола. В рецепте сочетаются обжаренная печень, овощная зажарка, яйца, твердый сыр и соленые огурцы. Отдельного внимания заслуживает маринованный лук, который придает блюду выразительный вкус. Все ингредиенты выкладывают последовательными слоями, смазывая их майонезом.

Идея приготовления праздничного салата с куриной печенью опубликована на странице olgatomcak в Instagram.

Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром

Рецепт салата с печенью. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Твердый сыр – 80 г
  • Соленые или маринованные огурцы – 2-3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Маринованный лук – ½ шт.
  • Сливочное масло – примерно 20 г
  • Масло – для жарки
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец, сухой чеснок – по вкусу
  • Зеленый лук – для украшения
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
1,0 т.
Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо
1,0 т.
Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
1,0 т.
Торт "Медвежонок" без варки крема: рецепт с шоколадными пряниками и сметаной
1,0 т.
Торт "Медвежонок" без варки крема: рецепт с шоколадными пряниками и сметаной
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
1,0 т.
Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой
1,0 т.
Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой

Способ приготовления:

Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром

Выкладываем печень в форму. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

1. Куриную печень промойте, при необходимости очистите от пленок и нарежьте кусочками. Выложите на разогретую сковороду со сливочным маслом и небольшим количеством масла. Добавьте соль, перец и сухой чеснок.

2. Обжаривайте примерно по 5 минут с каждой стороны до полной готовности. Затем переложите печень на тарелку, остудите и нарежьте небольшими кусочками.

Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром

Добавляем соленые огурцы. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

3. Для овощной зажарки нарежьте лук, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости, добавьте соль и перец. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке.

4. Так же измельчите твердый сыр, а соленые или маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.

Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

5. Теперь можно собирать салат. Первым слоем выложите куриную печень и слегка смажьте майонезом. Далее распределите маринованный лук, затем огурцы и добавьте немного майонеза.

6. Следующим слоем выложите зажарку из моркови и лука, снова смажьте майонезом. Добавьте тертый сыр, майонез и завершите салат слоем яиц. Верх также покройте тонкой сеточкой майонеза.

Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром

Добавляем зелень сверху. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

7. Поставьте готовый салат в холодильник, чтобы слои пропитались. Перед подачей украсьте измельченным зеленым луком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты