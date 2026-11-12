Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром

Слоеный салат с куриной печенью станет сытной закуской для домашнего обеда или праздничного стола. В рецепте сочетаются обжаренная печень, овощная зажарка, яйца, твердый сыр и соленые огурцы. Отдельного внимания заслуживает маринованный лук, который придает блюду выразительный вкус. Все ингредиенты выкладывают последовательными слоями, смазывая их майонезом.

Идея приготовления праздничного салата с куриной печенью опубликована на странице olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Яйца – 4 шт.

Твердый сыр – 80 г

Соленые или маринованные огурцы – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Маринованный лук – ½ шт.

Сливочное масло – примерно 20 г

Масло – для жарки

Майонез – по вкусу

Соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

Зеленый лук – для украшения

Способ приготовления:

1. Куриную печень промойте, при необходимости очистите от пленок и нарежьте кусочками. Выложите на разогретую сковороду со сливочным маслом и небольшим количеством масла. Добавьте соль, перец и сухой чеснок.

2. Обжаривайте примерно по 5 минут с каждой стороны до полной готовности. Затем переложите печень на тарелку, остудите и нарежьте небольшими кусочками.

3. Для овощной зажарки нарежьте лук, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости, добавьте соль и перец. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке.

4. Так же измельчите твердый сыр, а соленые или маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.

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5. Теперь можно собирать салат. Первым слоем выложите куриную печень и слегка смажьте майонезом. Далее распределите маринованный лук, затем огурцы и добавьте немного майонеза.

6. Следующим слоем выложите зажарку из моркови и лука, снова смажьте майонезом. Добавьте тертый сыр, майонез и завершите салат слоем яиц. Верх также покройте тонкой сеточкой майонеза.

7. Поставьте готовый салат в холодильник, чтобы слои пропитались. Перед подачей украсьте измельченным зеленым луком.

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