Салат с сельдью и хрустящей картошкой – простое блюдо из доступных продуктов, которое хорошо подходит для обеда, ужина или праздничного стола. Вместо вареного картофеля здесь используют обжаренный до золотистой корочки. Маринованные огурцы, зеленый горошек и красный лук добавляют свежести и легкой кислинки, а заправка с зернистой горчицей делает вкус выразительнее. Такой салат лучше всего готовить непосредственно перед подачей, чтобы картошка оставалась хрустящей.

Идея приготовления салата с сельдью и хрустящей картошкой опубликована на странице olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Сельдь – 200 г

Маринованные огурцы – 4 шт.

Синий лук – ½ шт.

Зеленый горошек – 150 г

Зелень – по желанию

Для заправки:

Масло с травами – 3 ст.л.

Зернистая горчица – 2 ч.л.

Сахар – 1 ч. л.

Винный или яблочный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте его до золотистой корочки. Готовый картофель переложите на тарелку, чтобы он немного остыл.

2. Сельдь и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. Синюю луковицу очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

3. Переложите сельдь, огурцы и лук в салатник. Добавьте зеленый горошек и измельченную зелень по желанию.

4. Для заправки смешайте масло с травами, зернистую горчицу, уксус и сахар. Перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.

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5. Добавьте в салат обжаренный картофель, полейте заправкой и осторожно перемешайте.

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