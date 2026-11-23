Салат с селедкой и хрустящей картошкой: более вкусная альтернатива привычному блюду
Салат с сельдью и хрустящей картошкой – простое блюдо из доступных продуктов, которое хорошо подходит для обеда, ужина или праздничного стола. Вместо вареного картофеля здесь используют обжаренный до золотистой корочки. Маринованные огурцы, зеленый горошек и красный лук добавляют свежести и легкой кислинки, а заправка с зернистой горчицей делает вкус выразительнее. Такой салат лучше всего готовить непосредственно перед подачей, чтобы картошка оставалась хрустящей.
Идея приготовления салата с сельдью и хрустящей картошкой опубликована на странице olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Сельдь – 200 г
- Маринованные огурцы – 4 шт.
- Синий лук – ½ шт.
- Зеленый горошек – 150 г
- Зелень – по желанию
Для заправки:
- Масло с травами – 3 ст.л.
- Зернистая горчица – 2 ч.л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Винный или яблочный уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте его до золотистой корочки. Готовый картофель переложите на тарелку, чтобы он немного остыл.
2. Сельдь и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. Синюю луковицу очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
3. Переложите сельдь, огурцы и лук в салатник. Добавьте зеленый горошек и измельченную зелень по желанию.
4. Для заправки смешайте масло с травами, зернистую горчицу, уксус и сахар. Перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.
5. Добавьте в салат обжаренный картофель, полейте заправкой и осторожно перемешайте.
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