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Салат с сельдью, яблоком и картофелем: простая закуска для праздничного стола

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,0 т.
Салат с сельдью, картофелем, яблоком и луком в керамическом салатнике
Салат с сельдью, яблоком и картофелем: простая закуска для праздничного стола. Источник: Создано ИИ ("Обозреватель")

Соленая сельдь хорошо сочетается с мягким вареным картофелем и свежим кисло-сладким яблоком. Из этих продуктов и лука можно приготовить закуску, которую удобно подать в общем салатнике или небольшими порциями.

Салат с сельдью, яблоком и картофелем: простая закуска для праздничного стола

Что приготовить из сельди

О том, как нарезать ингредиенты и заправить салат, рассказывает OBOZ.UA. Для равномерного вкуса основные продукты нарезают примерно одинаковыми кусочками, а лук – мельче.

Ингредиенты: 

  • 50 г филе сельди
  • 3 средние картофелины
  • 1 кисло-сладкое яблоко и 1 небольшую луковицу

Для заправки:

  • 2 столовые ложки масла, а для приправы – молотый черный перец по вкусу
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Способ приготовления: 

1. Картофель вымойте и отварите в кожуре до готовности. Сейте воду, полностью остудите клубни, а затем очистите. 

2. Нарежьте картофель и сельдь небольшими кубиками. Яблоко вымойте, удалите сердцевину и нарежьте так же, плотную или жесткую кожуру предварительно снимите. Подготовленные кусочки должны легко помещаться на ложке вместе, чтобы в каждой порции чувствовались все ингредиенты.

Салат с сельдью, яблоком и картофелем: простая закуска для праздничного стола

Яблоко подготавливают к смешиванию последним, чтобы срезы меньше темнели. Источник: Создано ИИ ("Обозреватель")

3. Луковицу очистите и мелко порубите. Если она слишком острая, обдайте нарезанный лук кипятком, откиньте на сито и дайте воде полностью стечь. Яблоко нарезайте последним, непосредственно перед смешиванием, чтобы оно меньше темнело.

4. Сложите все подготовленные продукты в просторную миску. Полейте маслом, добавьте немного черного перца и осторожно перемешайте ложкой, поднимая ингредиенты снизу вверх. Не прижимайте картофель к стенкам посуды, чтобы сохранить форму кубиков.

Салат с сельдью, яблоком и картофелем: простая закуска для праздничного стола

Готовый салат

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