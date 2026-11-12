Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Как выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войныКак выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войныСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные ГенштабаСнег, морозы и до +20: в Гидрометцентре рассказали об изменении погоды до конца ноябряСнег, морозы и до +20: в Гидрометцентре рассказали об изменении погоды до конца ноябряРоссия "замахнулась" не только на Донбасс: в ISW объяснили, как Кремль использовал переговоры в Абу-ДабиРоссия "замахнулась" не только на Донбасс: в ISW объяснили, как Кремль использовал переговоры в Абу-ДабиАбу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с БессмертнымАбу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с БессмертнымВ Украине будут судить двух кадыровцев, которые изнасиловали несовершеннолетнюю на Херсонщине: подробности делаВ Украине будут судить двух кадыровцев, которые изнасиловали несовершеннолетнюю на Херсонщине: подробности делаСлухи о детях со звездой "Сватов", конфликты со Ступкой и брат на фронте. Интервью с Федором Гуринцом, которого ошибочно записали в российские актерыСлухи о детях со звездой "Сватов", конфликты со Ступкой и брат на фронте. Интервью с Федором Гуринцом, которого ошибочно записали в российские актерыМарко РубиоПопулярность Рубио растет среди республиканцев в контексте следующих президентских выборов – PoliticoОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетами и более чем сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбитоВ США солдат почетного караула публично сделал замечание Хегсету из-за непристойного поведения возле мемориала. ВидеоВ США солдат почетного караула публично сделал замечание Хегсету из-за непристойного поведения возле мемориала. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
777
Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо
Рецепт салата. Источник: recipesfromeurope.com

Густой натуральный йогурт с горчицей и лимонным соком подойдет для прослойки салата со шпротами. Чтобы заправка равномерно увлажнила картофель и яйца, ее распределяют тонким слоем, а из огурцов предварительно убирают лишнюю жидкость.

Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо

Вкусный салат из шпрот

За основу можно взять рецепт салата с канала "Смачні поради". В нем используют майонез, а для варианта с йогуртовой заправкой OBOZ.UA объясняет, как приготовить соус и собрать блюдо.

Ингредиенты: 

  •  картофель
  • 4 вареных яйца
  • 2 луковицы и 3 соленых огурца
  • зажарка из лука 
  • соленые огурцы
  • шпроты 
  • йогурт 
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
261
Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром
261
Горячие бутерброды за 15 минут: готовим с крабовыми палочками и сыром
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
798
Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой
798
Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
9
Полезная и вкусная белковая намазка за 5 минут: идеальный вариант завтрака
9
Полезная и вкусная белковая намазка за 5 минут: идеальный вариант завтрака

Способ приготовления: 

1. Картофель после варки остудите, очистите и натрите. Яйца сварите вкрутую и отделите белки от желтков. Лук нарежьте и обжарьте до мягкости и легкой золотистости, после чего тоже дайте ему остыть: для сборки все подготовленные продукты должны быть холодными.

Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо

Шпроты для салата

2. Огурцы нарежьте небольшими кусочками. Если после нарезки выделился рассол, слейте его, не отжимая мякоть досуха. Шпроты достаньте из банки, дайте лишнему маслу стечь и при необходимости разделите рыбу на более мелкие кусочки.

Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо

Основа для салата

3. Соберите салат слоями. 

Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
салатпродуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты