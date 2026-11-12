Салат со шпротами без майонеза: чем заправить вкусное блюдо

Густой натуральный йогурт с горчицей и лимонным соком подойдет для прослойки салата со шпротами. Чтобы заправка равномерно увлажнила картофель и яйца, ее распределяют тонким слоем, а из огурцов предварительно убирают лишнюю жидкость.

За основу можно взять рецепт салата с канала "Смачні поради". В нем используют майонез, а для варианта с йогуртовой заправкой OBOZ.UA объясняет, как приготовить соус и собрать блюдо.

Ингредиенты:

картофель

4 вареных яйца

2 луковицы и 3 соленых огурца

зажарка из лука

соленые огурцы

шпроты

йогурт

Способ приготовления:

1. Картофель после варки остудите, очистите и натрите. Яйца сварите вкрутую и отделите белки от желтков. Лук нарежьте и обжарьте до мягкости и легкой золотистости, после чего тоже дайте ему остыть: для сборки все подготовленные продукты должны быть холодными.

2. Огурцы нарежьте небольшими кусочками. Если после нарезки выделился рассол, слейте его, не отжимая мякоть досуха. Шпроты достаньте из банки, дайте лишнему маслу стечь и при необходимости разделите рыбу на более мелкие кусочки.

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3. Соберите салат слоями.

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