Секрет вкусных маринованных опят: сколько варить грибы и что добавить в маринад. Рецепт на зиму
Маринованные опята – простая грибная закуска, которую можно приготовить дома из свежих грибов, уксуса и специй. Чтобы они получились упругими и ароматными, опята сначала нужно отварить, а затем проварить в маринаде с лавровым листом, перцем и чесноком. Готовые грибы можно подавать отдельно или использовать в качестве дополнения к праздничному столу.
Идея приготовления маринованных опят на зиму опубликована на странице oksana negerhyk в Instagram.
Ингредиенты:
- Свежие опята – 1 кг.
- Вода – 1 л для маринада
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Уксус 9% – 50 мл.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Черный перец горошком – 6-8 шт.
- Гвоздичный перец – 3 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Опенок нужно тщательно перебрать и промыть под проточной водой. Положить в кастрюлю, залить водой, добавить немного соли и варить 20–25 минут после закипания. Во время приготовления снимать пену.
2. Готовые грибы откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой и оставить, чтобы стекла лишняя жидкость.
3. Для маринада в кастрюле вскипятить 1 л воды. Добавить соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец, а также очищенный чеснок.
4. Влить уксус, перемешать и проварить маринад примерно 2 минуты.
5. Переложить опята в маринад и варить еще 10 минут на слабом огне.
6. Горячие грибы вместе с маринадом разложить в подготовленные стерилизованные банки. Герметично закрыть крышками, перевернуть банки вверх дном и накрыть полотенцем до полного остывания.
7. Хранить заготовку в условиях, надлежащих для домашних консервов.
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