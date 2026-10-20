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Секрет вкусных маринованных опят: сколько варить грибы и что добавить в маринад. Рецепт на зиму

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
30
Секрет вкусных маринованных опят: сколько варить грибы и что добавить в маринад. Рецепт на зиму
Как приготовить опята на зиму. Источник: Создано с помощью ИИ

Маринованные опята – простая грибная закуска, которую можно приготовить дома из свежих грибов, уксуса и специй. Чтобы они получились упругими и ароматными, опята сначала нужно отварить, а затем проварить в маринаде с лавровым листом, перцем и чесноком. Готовые грибы можно подавать отдельно или использовать в качестве дополнения к праздничному столу.

Идея приготовления маринованных опят на зиму опубликована на странице oksana negerhyk в Instagram.

Секрет вкусных маринованных опят: сколько варить грибы и что добавить в маринад. Рецепт на зиму

Как приготовить опята на зиму. Источник: Скриншот поста на странице oksana negerhyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Свежие опята – 1 кг.
  • Вода – 1 л для маринада
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Черный перец горошком – 6-8 шт.
  • Гвоздичный перец – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

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Секрет вкусных маринованных опят: сколько варить грибы и что добавить в маринад. Рецепт на зиму

Промываем грибы. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

1. Опенок нужно тщательно перебрать и промыть под проточной водой. Положить в кастрюлю, залить водой, добавить немного соли и варить 20–25 минут после закипания. Во время приготовления снимать пену.

2. Готовые грибы откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой и оставить, чтобы стекла лишняя жидкость.

Секрет вкусных маринованных опят: сколько варить грибы и что добавить в маринад. Рецепт на зиму

Варим грибы. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

3. Для маринада в кастрюле вскипятить 1 л воды. Добавить соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец, а также очищенный чеснок.

4. Влить уксус, перемешать и проварить маринад примерно 2 минуты.

Секрет вкусных маринованных опят: сколько варить грибы и что добавить в маринад. Рецепт на зиму

Готовим маринад. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

5. Переложить опята в маринад и варить еще 10 минут на слабом огне.

Секрет вкусных маринованных опят: сколько варить грибы и что добавить в маринад. Рецепт на зиму

Варим грибы в маринаде. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

6. Горячие грибы вместе с маринадом разложить в подготовленные стерилизованные банки. Герметично закрыть крышками, перевернуть банки вверх дном и накрыть полотенцем до полного остывания.

7. Хранить заготовку в условиях, надлежащих для домашних консервов.

Секрет вкусных маринованных опят: сколько варить грибы и что добавить в маринад. Рецепт на зиму

Готовые грибы. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

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