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Шарлотка с заварным кремом: нежный яблочный пирог, который легко приготовить дома

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
117
Шарлотка с заварным кремом: нежный яблочный пирог, который легко приготовить дома
Рецепт нежной шарлотки с яблоками. Источник: Создано с помощью ИИ

Шарлотку можно приготовить не только по классическому рецепту с яблоками. Если добавить заварной крем, пирог получится нежным, сочным и с приятной кремовой текстурой. Основу готовят на яйцах и натуральном йогурте, а кусочки яблок придают тесту фруктовый вкус. Такой домашний десерт выпекается примерно 40 минут и не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления нежной шарлотки с кремом опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Шарлотка с заварным кремом: нежный яблочный пирог, который легко приготовить дома

Рецепт нежной шарлотки с кремом. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты для заварного крема:

  • Молоко 2,5% – 250 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Кукурузный крахмал – 20 г
  • Ванилин – 1 пакетик
  • Сахарозаменитель – по вкусу

Для пирога:

  • Яйца – 3 шт.
  • Натуральный йогурт 3,2% – 100 г
  • Цельнозерновая пшеничная мука – 80 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Яблоки – 200 г
  • Заменитель сахара – по вкусу
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Способ приготовления:

Шарлотка с заварным кремом: нежный яблочный пирог, который легко приготовить дома

Готовим крем. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

1. Приготовьте крем. В кастрюле смешайте молоко, яйца, кукурузный крахмал, ванилин и сахарозаменитель. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

2. Поставьте смесь на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. Снимите крем с плиты.

Шарлотка с заварным кремом: нежный яблочный пирог, который легко приготовить дома

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

3. Приготовьте тесто. Отделите белки от желтков. Взбейте белки миксером с сахарозаменителем до образования пышной устойчивой пены.

4. Желтки смешайте с натуральным йогуртом. Добавьте муку и разрыхлитель, после чего перемешайте до однородности.

Шарлотка с заварным кремом: нежный яблочный пирог, который легко приготовить дома

Отправляем пирог в духовку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

5. Аккуратно добавьте взбитые белки в тесто. Перемешивайте лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить его воздушную структуру.

6. Яблоки нарежьте небольшими кусочками и добавьте в тесто.

7. Переложите тесто в форму диаметром 18 см. Равномерно распределите заварной крем сверху.

Шарлотка с заварным кремом: нежный яблочный пирог, который легко приготовить дома

Готовая шарлотка. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

8. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут. Готовую шарлотку дайте остыть, а затем нарежьте на порционные кусочки.

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