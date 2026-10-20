Шарлотка с заварным кремом: нежный яблочный пирог, который легко приготовить дома
Шарлотку можно приготовить не только по классическому рецепту с яблоками. Если добавить заварной крем, пирог получится нежным, сочным и с приятной кремовой текстурой. Основу готовят на яйцах и натуральном йогурте, а кусочки яблок придают тесту фруктовый вкус. Такой домашний десерт выпекается примерно 40 минут и не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления нежной шарлотки с кремом опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для заварного крема:
- Молоко 2,5% – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Кукурузный крахмал – 20 г
- Ванилин – 1 пакетик
- Сахарозаменитель – по вкусу
Для пирога:
- Яйца – 3 шт.
- Натуральный йогурт 3,2% – 100 г
- Цельнозерновая пшеничная мука – 80 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Яблоки – 200 г
- Заменитель сахара – по вкусу
Способ приготовления:
1. Приготовьте крем. В кастрюле смешайте молоко, яйца, кукурузный крахмал, ванилин и сахарозаменитель. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.
2. Поставьте смесь на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. Снимите крем с плиты.
3. Приготовьте тесто. Отделите белки от желтков. Взбейте белки миксером с сахарозаменителем до образования пышной устойчивой пены.
4. Желтки смешайте с натуральным йогуртом. Добавьте муку и разрыхлитель, после чего перемешайте до однородности.
5. Аккуратно добавьте взбитые белки в тесто. Перемешивайте лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить его воздушную структуру.
6. Яблоки нарежьте небольшими кусочками и добавьте в тесто.
7. Переложите тесто в форму диаметром 18 см. Равномерно распределите заварной крем сверху.
8. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут. Готовую шарлотку дайте остыть, а затем нарежьте на порционные кусочки.
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