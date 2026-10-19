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Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 45
Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт
Рецепт нежной яблочной шарлотки. Источник: Создано с помощью ИИ

Яблоки, которые уже давно лежат в холодильнике или фруктонице, можно использовать для домашней выпечки. Один из самых простых вариантов — шарлотка на пышном яичном тесте. В этом рецепте к фруктам добавляют апельсиновый сок, а в тесто — немного сметаны. Благодаря этому пирог получается высоким, мягким и влажным внутри, с ароматными яблоками и легкой цитрусовой ноткой.

Идея приготовления пышной домашней шарлотки с яблоками опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт

Рецепт идеальной домашней шарлотки с яблоками. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

Ингредиенты:

  • Яблоки – 500 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 160 г
  • Ванильный сахар – 1,5 ч.л.
  • Соль – щепотка
  • Мука – 160 г
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Апельсин – ½ шт.
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

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1. Яблоки помойте, при необходимости очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кусочками. Выжмите сок из половины апельсина, полейте им фрукты и перемешайте.

2. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбивайте примерно 7 минут, пока масса не станет светлой, густой и пышной.

Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

3. Просейте муку и добавьте её в яичную смесь в два этапа. Аккуратно перемешивайте лопаткой движениями от краёв к центру, чтобы сохранить воздушность теста.

4. Добавьте сметану и ещё раз аккуратно перемешайте до однородности.

Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт

Выливаем тесто в форму. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

5. Форму диаметром 19 см застелите пергаментом. Вылейте половину теста и разровняйте. Выложите половину яблок по кругу, накройте оставшимся тестом, а сверху распределите оставшиеся фрукты.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из середины пирога без следов сырого теста.

Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт

Добавляем яблоки. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

7. Готовую шарлотку охладите, выньте из формы и обильно посыпьте сахарной пудрой.

Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт

Готовая шарлотка. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

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