Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт
Яблоки, которые уже давно лежат в холодильнике или фруктонице, можно использовать для домашней выпечки. Один из самых простых вариантов — шарлотка на пышном яичном тесте. В этом рецепте к фруктам добавляют апельсиновый сок, а в тесто — немного сметаны. Благодаря этому пирог получается высоким, мягким и влажным внутри, с ароматными яблоками и легкой цитрусовой ноткой.
Идея приготовления пышной домашней шарлотки с яблоками опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- Яблоки – 500 г
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 160 г
- Ванильный сахар – 1,5 ч.л.
- Соль – щепотка
- Мука – 160 г
- Сметана – 1 ст.л.
- Апельсин – ½ шт.
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
1. Яблоки помойте, при необходимости очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кусочками. Выжмите сок из половины апельсина, полейте им фрукты и перемешайте.
2. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбивайте примерно 7 минут, пока масса не станет светлой, густой и пышной.
3. Просейте муку и добавьте её в яичную смесь в два этапа. Аккуратно перемешивайте лопаткой движениями от краёв к центру, чтобы сохранить воздушность теста.
4. Добавьте сметану и ещё раз аккуратно перемешайте до однородности.
5. Форму диаметром 19 см застелите пергаментом. Вылейте половину теста и разровняйте. Выложите половину яблок по кругу, накройте оставшимся тестом, а сверху распределите оставшиеся фрукты.
6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из середины пирога без следов сырого теста.
7. Готовую шарлотку охладите, выньте из формы и обильно посыпьте сахарной пудрой.
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