Шарлотка с яблоками: выпечка, которая спасет давно залежавшиеся фрукты. Рецепт

Яблоки, которые уже давно лежат в холодильнике или фруктонице, можно использовать для домашней выпечки. Один из самых простых вариантов — шарлотка на пышном яичном тесте. В этом рецепте к фруктам добавляют апельсиновый сок, а в тесто — немного сметаны. Благодаря этому пирог получается высоким, мягким и влажным внутри, с ароматными яблоками и легкой цитрусовой ноткой.

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Идея приготовления пышной домашней шарлотки с яблоками опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

Яблоки – 500 г

Яйца – 4 шт.

Сахар – 160 г

Ванильный сахар – 1,5 ч.л.

Соль – щепотка

Мука – 160 г

Сметана – 1 ст.л.

Апельсин – ½ шт.

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, при необходимости очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кусочками. Выжмите сок из половины апельсина, полейте им фрукты и перемешайте.

2. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбивайте примерно 7 минут, пока масса не станет светлой, густой и пышной.

3. Просейте муку и добавьте её в яичную смесь в два этапа. Аккуратно перемешивайте лопаткой движениями от краёв к центру, чтобы сохранить воздушность теста.

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4. Добавьте сметану и ещё раз аккуратно перемешайте до однородности.

5. Форму диаметром 19 см застелите пергаментом. Вылейте половину теста и разровняйте. Выложите половину яблок по кругу, накройте оставшимся тестом, а сверху распределите оставшиеся фрукты.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из середины пирога без следов сырого теста.

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7. Готовую шарлотку охладите, выньте из формы и обильно посыпьте сахарной пудрой.

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